Zé Dias: "Fátima usa a técnica da mentira"

Luana Ferreira José Dias (foto) reuniu imprensa para dizer que a propaganda de Fátima é mentirosa.

A entrevista foi concedida no apartamento do deputado na manhã desta segunda-feira (8). Na ocasião, o parlamentar garantiu que a petista estava mentindo em seu programa de televisão, na propaganda eleitoral gratuita."Entre 2006 e 2008 a deputada não destinou recursos para a Prefeitura de Natal através de emendas individuais", afirma o peemdebista. Segundo ele, isso só foi feito de forma coletiva.Zé Dias garante, com base nos documentos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, que os recursos que Fátima Bezerra destinou para Natal nesse período beneficiaram outros setores, como a Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal (200 mil reais) e Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúda do Hospital do Trauma (700 mil reais).Ainda usando dados da SIAFI, o deputado disse que a candidata destinou recursos, em 2005, a prefeituras do Paraná, o que para ele "não é crime nenhum". "Não tenho nada contra a deputada Fátima Bezerra, o problema é que ela quer ser imaculada e se acha melhor do que todos, inclusive dos deputados estaduais", reclamou.

Origem obscura

O deputado não informou de quem teria recebido as informações — em um dos papéis, a assinatura foi rasurada para que o autor não seja conhecido. Perguntado por que teria sido ele o escolhido para fazer a denúncia, Zé Dias afirmou apenas "sou contra o acordão", e que estaria agindo como um "cidadão natalense em busca da verdade".Ele admitiu que a denúncia é "grave", que se confirmada irá desmoralizar a campanha de Fátima e, caso ele esteja errado, seria "o único inocente deste país (por acreditar no SIAFI)".O deputado Fernando Mineiro (PT) estranhou as declarações. "O SIAFI não identifica emendas, não aparece o nome de cada parlamentar. O que o deputado está criando é um factóide. Quero ver esses papéis".Os jornalistas, no entanto, não ficaram com o relatório do SIAFI — cujo acesso é proibido aos cidadãos comuns — para exame. Na coletiva, foi distribuído ainda um "resumão" detalhando as emendas que Fátima Bezerra teria feito para Natal e para a Prefeitura de Natal, separadamente, entre 2006 e 2008. As emendas coletivas, bem como as atividades entre 2003 e 2005 da deputada, não foram relacionadas.