“Vossa Excelência foi o grande vitorioso dessa eleição”, diz Efraim Morais a José Agripino Senador paraibano destacou que o líder do Democratas “faz política com seriedade".

O senador Efraim Morais (DEM/PB) enalteceu o trabalho do senador José Agripino nas eleições deste ano no Rio Grande do Norte. “Vossa excelência foi o grande vitorioso dessa eleição obtendo êxito nas principais cidades”, destacou.



Efraim Morais lembra que esteve em Natal antes da visita do presidente Lula e acompanhou Micarla de Sousa – à época candidata – em uma caminhada pelo local onde o presidente iria participar de um comício. “Observei a forma como ela se dirigia ao povo, mas o que me chamou atenção foi a forma como a população ia até ela”, analisou.



Ainda em seu aparte na sessão do Senado, Efraim Morais lembrou a forma como Micarla encerrou a caminhada. “Ela lembrou as pessoas que no dia seguinte o presidente Lula estaria fazendo um comício ali e disse que elas fosse até lá, ouvissem o que ele tivesse a dizer, mas dissessem que já tinham feito a escolha”, disse.



O senador ressaltou que José Agripino “é um líder que faz política com seriedade e o povo potiguar deu uma lição de democracia”.