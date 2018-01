ABC modificado para enfrentar o Fortaleza Rodriguinho e Valnei devem ser confirmados como titulares hoje à noite.

Na segunda partida sob o comando do novo treinador Arthur Neto, o ABC entra em campo com duas modificações em relação ao jogo passado, quando venceu o Paraná Clube de 1 a 0. Márcio Santos e Leandro Sena levaram cartão amarelo, o terceiro, e estão suspensos. Valnei e Rodriguinho devem ser os substitutos.



O duelo entre potiguares e cearenses acontece nesta terça-feira (23), às 21h45, no Estádio Frasqueirão, em Natal, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O ABC é o 12º colocado, com 33 pontos. Já o Fortaleza está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com apenas 27 pontos, após perder para o Criciúma, por 2 a 1.





Na vaga de Leandro Sena naturalmente deveria entrar Jean Carioca, jogador que até a partida contra o Juventudeo ocupava a posição de titular absoluto, sendo inclusive um dos destaques da equipe. Jean machucou e saiu da equipe. Ele continua em tratamento, mas não deve reunir condições para jogar.



Na defesa, Valnei deve entrar na vaga de Márcio Santos, já que o zagueiro vem sendo aproveitado sempre que um zagueiro não reúne condição de atuar. Fabiano, já recuperado de contusão, também aparece como opção.



E no ataque, Ivan está em tratamento intensivo e seu aproveitamento não é certo. Se ele não reunir condições de jogo, o titular deve mesmo ser Ronaldo Capixaba, formando dupla de ataque com Warley que, completamento recuperado, está garantido com a camisa 9.





No Fortaleza, o técnico Heriberto Cunha vai contar com os retornos dos volantes Erandir e Tiago Almeida, livres de suspensão, mas ele deve manter Dude ou Josimar entre os titulares para suprir a ausência dos meias Flávio Medina e Rodrigo Beckham, lesionados.



O jogador responsável pela criação do Fortaleza em Natal deve ser Zé Eduardo. Outra alteração será a entrada de Simão na lateral direita. O jogador cumpriu suspensão na vitória sobre o Criciúma, por 2 a 1, e entra no lugar de Michel. O restante do time não deve sofrer mudanças.



Ficha Técnica



ABC

Raniere; Luisinho Netto, Paulo César, Valnei e Panda; Alexandre Oliveira, Márcio Hahn, Rodriguinho e Fabiano Gadelha; Ronaldo Capixaba (Ivan) e Warley.

Técnico: Artur Neto.



Fortaleza

Tiago Cardoso; Simão, Gaúcho, Preto e Chiquinho; Erandir, Tiago Almeida, Josimar (Dude) e Zé Eduardo; Adailton e Bambam.

Técnico: Heriberto da Cunha.



Local: Estádio Frasqueirão, em Natal – RN

Data: 23/09/2008 (terça-feira)

Horário: 21h45

Árbitro: Françuar Fernandes da Silva - RR