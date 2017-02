Água Mineral terá reajuste de até 17% O aumento será a partir de segunda-feira (14). O garrafão de 20 litros deverá custar entre R$ 2,80 e R$ 3,20.

O preço da água mineral em todo o Rio Grande do Norte sofrerá reajuste a partir de segunda-feira (14). O aumento deve variar entre 12% e 17% Segundo o Sindicato de Água Mineral, o que motivou os empresários do setor a partirem para o aumento foram as dificuldades que eles vêm enfrentando depois de três anos sem elevar o preço do produto.



De acordo com o Sindágua, nos últimos três anos ocorreram três convenções trabalhistas com 60% de aumento dos salários, inflação acumulada de 25%, aumento de energia (33,3%) e de combustível (36,11%).



Há alguns meses, os donos das empresas de água mineral já vinham fazendo análises da situação e na terça-feira (8) decidiram que a melhor saída para não continuarem absorvendo os prejuízos será o aumento de preço.



Com o reajuste, o garrafão de 20 litros de água, que hoje varia entre R$ 2,50 e R$ 3,00 passará a custar entre R$ 2,80 e R$ 3,20 para o consumidor final. Mas, cada uma das 14 empresas de água no Estado irá estipular o valor de seu produto de acordo com sua planilha de custos.