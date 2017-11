Começa hoje a terceira edição da Feira de Emprego e Carreira

Começa nesta quarta-feira (10), e prossegue até sexta (12), no Centro de Convivência da Faculdade Natalense para Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (Farn), a Feira de Emprego e Carreira, a III Expo Talentos & Oportunidades.O evento irá reunir uma média de 10 empresas que farão cadastramento para quem quer uma vaga de emprego. Além disso, os visitantes poderão cadastrar seus currículos e suas habilidades em bancos de dados.“A Expo Talentos & Oportunidades é promovida por empresas de consultoria do Rio Grande do Norte”, afirma a assessora do evento Ângela Bezerra.Segundo Ângela, “a feira será aberta ao público, das 17h às 22h, com entrada gratuita, exceto nas palestras, que será cobrado 1 kg de alimento não perecível. Estamos aguardando uma média de 3 mil visitantes, porém sempre esperamos que essa meta seja ultrapassada”.Durante o evento, irão ser oferecidas palestras e

de sucesso ministrados por renomados profissionais e empresários.A Talentos & Oportunidades ainda oferecerá os serviços de análise de potencial e elaboração de planos de carreira, além de dar dicas de preenchimento de currículos e disponibilizar computadores para o cadastramento de candidatos no banco de dados da Talentos & Oportunidades.A feira também será uma oportunidade para quem quiser se atualizar com palestras de consultores empresariais.