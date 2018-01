Brasil enfrentará Portugal, em Brasília Presidente Ricardo Teixeira e governador do DF, José Roberto Arruda, anunciaram oficialmente o amistoso.

O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, o ministro do Esporte, Orlando Silva, e o presidente da Federação Brasiliense de Futebol, Fábio Simão, anunciaram nesta terça-feira, oficialmente, o amistoso da Seleção Brasileira contra Portugal, no dia 19 de novembro.



O amistoso será disputado no novo Estádio Walmir Campelo Bezerra, o Bezerrão. O estádio, localizado na cidade-satélite do Gama, foi completamente reconstruído e será inaugurado no dia da partida.



O amistoso contra Portugal será o último da temporada da Seleção Brasileira em 2008 e marcará a oportunidade de o Brasil tentar a vitória que não conseguiu nos últimos três jogos. O primeiro, em 17 de abril de 2002, terminou empatado em 1 a 1, com gols de Sérgio Conceição e Ronaldinho Gaúcho, e foi realizado no Estádio José de Alvalde, em Lisboa.



O jogo seguinte foi a derrota do Brasil por 2 a 1. A partida, no dia 29 de março de 2003, foi um amistoso realizado no Estádio das Antas, no Porto. Ronaldinho Gaúcho marcou o gol do Brasil. Pedro Pauleta e Deco marcaram para Portugal. O último confronto foi outro amistoso, no Emirates Stadium, em Londres, no dia 6 de fevereiro de 2007. Portugal venceu por 2 a 0, com gols de Simão Sabrosa e Ricardo Carval



CBF NEWS