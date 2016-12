Confira os destaques do Jornal 96 nesta sexta (4)

A edição desta sexta-feira (4) dodestacou:Polícia: O repórter Fred Carvalho destacou que a Polícia prendeu cearenses que planejam aplicar golpes a bancos de Natal.Cidades: Delma Lopes comentou que os postos de combustíveis da Grande Natal passam por fiscalização.Economia: A repórter Elaine Vládia falou sobre o turismo em julho: publicidade prometida pelo governo para atrair turistas não saiu.Política: Campanha eleitoral começa no próximo domingo, comentou Marcos Alexandre.Futebol: O América vai enfrentar o frio e o Juventude nesta sexta-feira (4), disse Edmo Sinedino.E no estúdio, Diógenes Dantas e Delma Lopes entrevistaram Luiz Eduardo Carneiro, do PMDB, candidato a vice na chapa majoritária encabeçada pela deputada federal Fátima Bezerra.O áudio do programa está dispoível na sessão