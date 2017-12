Hackers invadem página do Governo do Estado

Reprodução Provavelmente o site do governo foi invadido por um Hacker.

) e acessar a área do Diário aparece a seguinte mensagem: “Tenho o direito de saber em quem, de fato, vou votar. Tenho o direito de conhecer, de fato, meu candidato”.Junto com algumas fotos, o texto é assinado por Somo$ H4ck3rsBr Group. A modificação na página apareceu na manhã deste sábado (20). Provavelmente o site foi invadido por Hackers.Segundo o subcoordenador do setor de internet do governo, David William, no início deste ano um Hacker entrou no site do governo, mas foram tomadas todas as providências para resolver o episódio, inclusive criando outra estrutura para dispor na internet.“ Dessa vez eles tentaram atingir todo o site, mas não conseguiram. Algumas secretárias que não migraram para o novo sistema, como o DEI, podem ser afetadas”, explicou David.O acesso (www.dei.rn.gov.br) direto a página do DOE não foi afetado, apenas o link no site do governo.