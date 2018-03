Primeiras urnas mostram Bibi Costa à frente em Caicó O prefeito Bibi Costa (PR) vence até o momento o ex-prefeito Roberto Germano (PCdoB) com percentuais que variam de 5% a 10%.

Em Caicó já são conhecidos os resultados das primeiras urnas. Os números apontam para uma tendência revelada pelas últimas pesquisas realizadas no município pólo do Seridó.



O prefeito Bibi Costa (PR) vence até o momento o ex-prefeito Roberto Germano (PCdoB) com percentuais que variam de 5% a 10%.



Neste sábado (4), o Instituto de Pesquisa Agorasei divulgou pesquisa realizada no mesmo dia. Bibi Costa possuía vantagem de 10% sobre Germano, segundo dados do Instituto.