Pestação de contas: Wober Júnior do PPS tem o maior patrimônio

Vlademir Alexandre Wober Júnior tem o maior patrimônio entre candidatos à Prefeitura de Natal.

Dos oito candidatos à prefeitura da capital do estado, o deputado estadual (PPS), Wober Júnior registrou o maior patrimônio, passou de R$ 779.740,62 para R$1.051180,60, em relação a eleição passada. Já as duas candidatas que lideram as pesquisas de opinião pública, Micarla de Sousa (PV), e Fátima Bezerra (PT) tiveram redução em seus bens da última eleição para cá. Com Miguel Mossoró (PTC) e Sandro Pimentel (PSOL) ocorreu o contrário – ambos contabilizam aumento.O representante do PSDC, Joanilson de Paula Rêgo também contabiliza perdas no patrimônio, nos últimos dois anos. Na eleição passada, quando se candidatou ao Senado, o advogado registrou que suas posses chegavam a R$ 976.700,75. Este valor reduziu para R$ 545.000.A deputada estadual, Micarla de Souza (PV) atestou R$ 455.333,22 em bens. Na declaração de 2008, afirmou possuir pouco mais da metade R$ 263.107,88.Em 2006, Fátima Bezerra (PT), possuía um patrimônio avaliado em R$ 261.937,09. Hoje atesta R$ 253.000. Mas entre as declarações, chama atenção a do candidato do PTC Miguel Mossoró, passou de R$ 50 mil para R$ 80 mil. Sandro Pimentel (PSOL) tinha em 2006 R$ 50.500, hoje são R$ 75.000.O candidato do PSL, Pedro Quithé declarou o menor patrimônio, em torno de R$ 20 mil, apesar de ter feito uma previsão de gastos de campanha em torno de R$ 10 milhões.