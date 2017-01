Com as chuvas, aumenta a incidência de doenças como leptospirose, diarréia e hepatite

Fátima Elena Albuquerque Cristiana Souto alerta quanto aos cuidados para evitar doenças.

O aumento do número de casos é atribuído ao acúmulo de água. Dessa forma, a população acaba entrando em contato com bactérias e outros agentes causadores dessas doenças. No caso da dengue, há um aumento da oferta de criadouros.Segundo Cristiana Souto, para evitar essas doenças, é importante não entrar em contato com as águas acumuladas com as chuvas, andando sempre calçado. Ela explica ainda que a higiene pessoal é fundamental. “Lavar bem as mãos e os alimentos é muito importante”, diz.Para aqueles que não conseguiram evitar o contato, é preciso observar os sintomas, como febre, diarréia, vômito e até câimbras nas panturrilhas, como no caso da leptospirose. “Com esses sintomas, deve-se procurar uma unidade de saúde para fazer os exames de confirmação”, orienta.De acordo com a chefe do departamento de Vigilância à Saúde, nesse período de chuvas, a rede do Programa de Saúde da Família (PSF), agentes comunitários, enfermeiros e médicos fazem um alerta à população sobre os cuidados necessários. “Também é feita a distribuição de hipoclorito para o tratamento da água”, acrescenta.Além disso, o Centro de Controle de Zoonoses está intensificando o controle de roedores e do vetor da esquistossomose.