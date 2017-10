Grupo Parafolclórico da UFRN homenageia Luiz Gonzaga

O Grupo Parafolclórico da UFRN homenageia o rei Luiz Gonzaga com o espetáculo “Debaixo da Terra do Chão”, que será apresentado nos dias 5 e 6 de setembro, no Teatro Alberto Maranhão.O espetáculo apresenta o universo dos festejos juninos, enfocando os costumes, crendices e superstições, as adivinhações e a riqueza dos sabores, que nas suas cores e aromas, integram e alimentam a alma nordestina.Esse espetáculo é para o Grupo Parafolclórico da UFRN um reacender da energia e da esperança do sertão, ao celebrar a fé de um povo que festeja e comemora a alegria da fartura da colheita, sem se abalar como as adversidades do período da seca.Na peça serão apresentadas coreografias originais do grupo inspiradas em sucessos da carreira de Luiz Gonzaga. Assim, canções populares como “Lembrança da Primavera”, “Asa Branca” e outras ganham nova leitura.

Debaixo do Barro do Chão: Grupo Parafolclórico da UFRN

Dias: 5 e 6 de setembroHora: 20hLocal: Teatro Alberto MaranhãoIngresso: R$ 7,00 meia e R$ 14,00 inteira