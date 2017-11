Scarpino muda de novo, mas Souza está confirmado América enfenta o Vila Nova do artilheiro Túlio precisando desesperadamente dos três pontos.

América e Vila Nova vivem situações absolutamente opostas. O rubro natalense está na vice-lanterninha, enquanto o rival goiano das mesmas cores está tentando se manter na vice-liderança, atrás somente do absoluto Corinthians Paulista. O jogo desta sexta-feira (12), às 20h30, no Estádio Machadão, em Natal, pela 24ª rodada é encarado como de "sobrevida" para o time da casa.



Afinal, o time rubro vem de três derrotas seguidas - 3 a 0 para o Bahia, 4 a 3 para o Brasiliense (essa em casa) e 2 a 0 para a Ponte - por isso toda a necessidade pelos três pontos. O técnico Ruy Scarpino tem sido muito criticado pela sua indecisão na hora de definir a equipe, assim como a facilidade com que muda de idéia e de peças do time a cada treinamento.



Na semana ele chegou a treinar a equipe com dois meias de criação - Souza e Aloísio -, com Cascata e Marcelo Nicácio fazendo a dupla de ataque. Em outro treino ele já mudou, colocando Saulo na vaga de Aloísio que, disparado, ao lado de Souza e Cascata, forma o trio de jogadores mais talentosos do elenco.



Na defesa o treinador ainda tem uma dúvida: ele deve começar jogando com a dupla forma por Robson e o jovem valor Adalberto, caso Emerson não se recupere de uma torção no tornozelo. Maizena está confirmado na ala direita, Marciano na esquerda. Júlio Terceiro é titular absoluto, mas seu companheiro na marcação pode ser Luís Maranhão ou Jeferson. Souza tem a companhia de Saulo, enquanto na frente, Cascata teve o companheiro também trocado. Joga Max no lugar de Nicácio.



Pelo menos até a hora da escalação normalmente divulgada para a imprensa, minutos antes da partida.



Vila Nova

Já o Vila Nova, somando 44 pontos, está mais que tranqüilo, pois vem de quatro vitórias seguidas. Apesar do bom momento que atravessa na competição, o "chato" treinador Givanildo Oliveira vem cobrando um melhor desempenho da equipe. Ele não gostou do rendimento do grupo na vitória de 2 a 1 sobre São Caetano, na última rodada.



O time goiano não via poder contar com o zagueiro Carlinhos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Kleber foi confirmado para a vaga. Já o ala Osmar, que negocia sua ida para o Fluminense do Rio de Janeiro, não viajou com a delegação e está fora da partida.



Apesar de fazer um grande trabalho o comandante pernambucano continua muito criticado pela imprensa local. O maior destaque da equipe da região Centro-Oeste do Brasil sem dúvida é o atacante Túlio Maravilha, artilheiro da Série B, com 20 gols, nove a mais do que Pedrão, vice-artilheiro com 11 gols (Luiz Carlos, com 12 gols, trocou o Ceará pelo Internacional-RS).





Ficha Técnica



América-RN

Fabiano; Maizena, Robson, Adalberto (Emerson) e Marciano; Júlio Terceiro, Luís Maranhão (Jefferson), Saulo e Souza; Cascata e Max. Técnico: Ruy Scarpino



Vila Nova

Max; Soares, Luís Carlos, Kleber e Fernandinho; Álisson, Heleno, Reinaldo e Alex Oliveira; Wando e Túlio Maravilha.

Técnico: Givanildo Oliveira



Local: Estádio Machadão, em Natal – RN

Data: 12/09/2008

Horário: 20h30

Árbitro: Nielson Nogueira Dias – PE