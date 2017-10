Sesap divulga informações sobre concurso da Saúde

A aplicação das provas do Concurso Público da Secretaria Estadual de Saúde Pública está confirmada para o próximo dia 12 de outubro. As avaliações serão realizadas simultaneamente (objetivas e discursivas) nos municípios de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros, nos dois turnos (manhã e tarde).A empresa responsável pela realização das provas será a Consulplan e os candidatos que realizaram a inscrição em fevereiro estão automaticamente inscritos e habilitados para realizarem novamente o processo seletivo, ainda que estivessem ausentes na seleção do dia 30 de março. Desta maneira, não será aberto novo prazo para inscrição.Os resultados obtidos nas provas do dia 30 de março estão automaticamente cancelados, não gerando qualquer direito aos candidatos que a realizaram. Permanecem também inalteradas a duração das provas objetivas (3 horas) e a distribuição dos cargos entre os turnos de realização das provas.Os candidatos inscritos não realizarão recadastramento de dados e podem assim acessar o site da empresa organizadora ( http://www.consulplan.net ), no período entre 8 e 19 deste mês, para confirmarem os dados informados no ato da inscrição do concurso público. Qualquer duvida que não esteja devidamente esclarecida no site, o candidato também pode entrar em contato com o telefone (32) 3729-4700, ou através do e-mail [email protected] até o dia 19 de setembro.

Fonte: Assecom