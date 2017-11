Documentário homenageia Auta de Souza

Divulgação/ Dayana Oliveira Filme conta com cenas filmadas em Macaíba, Natal e Recife.

O vídeo, dirigido pela professora Ana Laudelina Ferreira Gomes, do departamento de Ciências Sociais da UFRN, terá dois lançamentos. O primeiro será nesta sexta-feira (12), data do aniversário de Auta de Souza, no Pax Club, em Macaíba, a partir das 19h.O segundo lançamento será no dia 16, no Teatro de Cultura Popular Chico Daniel, em Natal, também às 19h.Surgido a partir de uma tese da diretora sobre a poeta macaibense desenvolvida na forma de textos e oficinas no Núcleo Câmara Cascudo, o documentário tem por objetivo principal divulgar a vida e obra desta que é um dos principais nomes da literatura potiguar, apesar da trajetória curta.Falecida aos 25 anos, vítima de tuberculose, Auta de Souza deixou apenas um livro publicado,

Horto

, hoje considerado um dos maiores clássicos da produção poética do estado.“A idéia inicial era fazer um livro paradidático sobre ela. Mas aos poucos a idéia foi evoluindo para um trabalho audiovisual, que tem uma linguagem mais agradável e de assimilação mais fácil”, conta Ana Laudelina.No vídeo, que teve cenas filmadas em Macaíba, Natal e Recife, os produtores optaram por misturar o tom documental com cenas dramatizadas, que contam com a participação da atriz Marinalva Moura no papel de Auta de Souza.“Optamos por esse caminho, em primeiro lugar, devido à escassez de documentos oficiais sobre a vida dela. Depois, veio a opção estética mesmo, de juntar a parte documental com elementos ficcionais”, explica a diretora.Na parte documental, o filme conta com alguns achados significativos. Há uma entrevista com uma sobrinha neta de Auta de Souza, que mora em Recife, e uma alusão a um inventário da família, recentemente descoberto em Macaíba pelo pesquisador Anderson Tavares.Outra preocupação do vídeo é esclarecer a repercussão cultural da obra da poeta, que passa pelo Espiritismo e pelo cancioneiro tradicional e contemporâneo. Este último aspecto está presente na participação dos músicos Mirabô Dantas e Alvamar Medeiros, que apresentam releituras musicais de poemas de Auta de Souza.Para ajudar a divulgar a obra e a vida da poeta, o filme será distribuído entre as escolas públicas da rede estadual. O documentário será exibido na TVU no próximo dia 20 de setembro, às 16h30.