Saidinha de banco: bandidos fazem mais uma vítima

Insegurança ou imprudência. Os crimes conhecidos como “saidinha de banco” têm se tornado cada vez mais freqüente nas ruas de Natal. Para os que são vítimas dos bandidos o motivo é a insegurança. Para a polícia, muitas vezes as pessoas são imprudentes e facilitam a ação criminosa.



Na tarde desta segunda-feira (1º), por volta das 15h, os assaltantes fizeram mais uma vítima e levaram R$ 6 mil de um empresário, na rua Aluisio Bezerro, em Lagoa Nova. Ele havia sacado o dinheiro na agência do Banco do Brasil do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) e percebeu que estava sendo seguido.



No entanto, ao invés de acionar a polícia, a vítima achou que tinha despistados os acusados, mas, ao chegar à frente da sua empresa, ele foi surpreendido por dois homens a pé e armados que anunciaram o assalto. Em seguida, a dupla fugiu em um veículo Pólo, de cor preta, onde outros dois homens davam apoio.



Para o subcomandante do Policiamento da Capital, coronel Araújo Silva, nesse tipo de situação em que o cliente do banco percebe que está sendo seguido a atitude correta é: “entrar com o veículo em um local de bastante movimento e ligar para a polícia informando que sacou muito dinheiro e está sendo seguido”.



Além disso, coronel Araujo explica que não é prudente sacar grandes quantias e sair andando com ela pelas ruas. “O interessante é que as pessoas nunca informem no local de trabalho ou até mesmo em casa que vão tirar dinheiro do banco. Outro ponto importante é o cidadão nunca movimentar dinheiro na frente de outras pessoas, pois isso chama atenção”, destaca.



O subcomandante do CPC frisou que a polícia militar está presente nas principais áreas bancárias da cidade e nos grandes corredores, pronta para atender a qualquer ocorrência desse tipo. “Contudo, as pessoas têm que informar qualquer situação irregular a qual esteja submetida”, ressalta.



Na quinta-feira (28), a polícia registrou em um intervalo de aproximadamente duas horas, três saidinhas de bancos. Duas delas a clientes do Banco do Brasil do Centro Administrativo e outro em Neópolis.