"A prefeita não participou de uma inauguração", afirma o advogado de Fafá Rosado

Gabriela Duarte

O indeferimento foi feito pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró, Seráphico da Nóbrega. A prefeita Fafá Rosado teria participado de uma solenidade de inauguração, de uma sonda instalada pela Petrobras no Centro de Educação Tecnológica (Cefet), e pelo artigo 77 do Código Eleitoral, os candidatos são proibidos de freqüentar este tipo de evento.“Há um conflito aparente”, rebate o advogado. Segundo Paulo de Tarso, apesar da imprensa do município ter veiculado que se tratava de uma inauguração, não foi o que ocorreu.“São duas realidades: na primeira, a Constituição permite ao prefeito ser candidato à reeleição, no exercício pleno do seu cargo, por outro lado há algumas restrições na Lei que visam conter excessos”, disse se referindo a Lei das Eleições.“Nela, os candidatos ocupantes de cargos executivos são proibidos de comparecer em inaugurações de obras públicas. Então nós temos o prefeito autorizado pela Constituição a cumprir os deveres do seu cargo, e a Lei - como se sabe que é inferior a Constituição - proibindo a presença de prefeitos em inaugurações de obras públicas”.Mas de acordo com o advogado a solenidade que Fafá Rosado participou não era de inauguração, e sim, para assinatura de um convênio entre a Petrobras, “que não é da prefeitura” e o Centro de Educação Tecnologia, “e mesmo que fosse se trata de dois órgãos federais”.Segundo a defesa a prefeita estava lá representando o município, e não como candidata. Além disso, Paulo de Tarso alega que o episódio não teve nenhuma repercussão eleitoral.“A constituição diz que o prefeito tem que exercer os deveres do seu cargo, entre os quais está o de representar o município. Acredito ser este, apenas um confronto aparente e que eu tenho certeza de que o Tribunal Regional Eleitoral certamente vai dirimir e julgar com a sabedoria de sempre”.De acordo com a assessoria do TER/RN, o processo está com o Ministério Público, e ainda não há uma confirmação quanto a data e a hora do julgamento.