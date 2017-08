Confira a agenda dos candidatos para este sábado e domingo

Wober Júnior (PPS)



No sábado (16), o candidato do PPS se encontra com lideranças do Conjunto Cidade Satélite pela manhã. Às 13h é a vez das lideranças do Conjunto Pirangi. Às 16h se reúne com lideranças do conjunto Soledade II. Às 17h faz caminhada no conjunto Soledade II. Às22h participa da festa de aniversário do Alecrim Futebol Clube, na AABB. No domingo (17), às 8h, encontro com comerciários. Às 13h participa do lançamento da candidatura de Joça do PPS, no Bom Pastor. Às 16h tem caminhada no Gramoré.



Fátima Bezerra (PT)



Neste sábado (16), Fátima Bezerra tem reunião com candidatos evangélicos, no Hotel Maine, em Lagoa Nova. Às 9h lança o Comitê da Juventude, no Clube Tiradentes, bairro Alecrim. Às 11h faz caminhada com a juventude. Às 14h se reúne com lideranças na Redinha. Às 16h caminhada nos conjuntos Santa Catarina, Soledade 1 e Soledade 2. Às 20h reunião com lideranças do PMDB, na Zona Norte. A candidata da Coligação “União por Natal” se reúne com lideranças da zona norte, neste domingo (17), a partir das 8h30. Às 10h participa de caminhada na Redinha, com concentração no trevo da Ponte Newton Navarro. Ao meio dia visita lideranças, também da zona norte. Às 15h faz caminhada no Parque dos Coqueiros e pra terminar o dia, a petista terá encontro com jovens da zona sul.



Micarla de Sousa (PV)



No sábado (16), a candidata começa campanha às 9h, com uma reunião dos candidatos a vereador da Coligação “Natal Melhor”, no Espaço Cuxá do Hotel Residence. Às 10h reunião na TV Ponta Negra. A partir das 11h, a pevista grava seu programa eleitoral, numa produtora da cidade. Às 15h grande caminhada na Zona Oeste passando pelos bairros Nova Cidade, Cidade Nova, Cidade da Esperança, Nazaré e DixSept Rosado. Às 20h, Micarla faz reunião com os eleitores de um candidato a vereador. Já no domingo (17), às 9h30 a pevista tem Encontro com os Amigos da Zona Norte – Parceiros da Economia, no Colégio Andorinha, no bairro Santarém. Às 14h faz reunião em comemoração ao dias dos pais, no Jardim Educacional Esperança, no bairro Nossa Senhora da Apresentação. Às 15h participa de caminhada na Zona Norte pelos bairros Gramoré, Pajuçara I, Pajuçara II, Loteamento João Paulo II e Lor. José Sarney. A caminhada inicia em frente a área de lazer do Gramoré.



Sandro Pimentel (PSOL)



Entre as 9 e 11h deste sábado (16), o candidato do PSOL participa de Tribuna Livre na Praça Kennedy, no Centro de Natal. Às 19h culto no Conjunto Pajuçara. Às 22h vai ao aniversário de 93 anos do Alecrim Futebol Clube, na AABB. No domingo (17), Sandro Pimentel começa o dia com comício relâmpago na Praia da Redinha, às 11h. À noite participa de culto na Igreja Batista de Santa Catarina, às 18h30.



Pedro Quithé (PSL)



Às 9h do sábado (16) participa da Tribuna Livre com os demais prefeitáveis na Praça Kennedy, no Centro da Cidade. Às 13h, encontro com a Diretoria Municipal do PSL. Às 15h o candidato faz reunião com equipe de marketing. Às 19h grava programa eleitoral. No domingo (17), às 9h caminhada no bairro Mãe Luiza. Às 13h também tem caminhada em Brasília Teimosa. Às 19h assisti a Santa Missa na Paróquia do Divino Espírito Santo no bairro Nordeste.



Dário Barbosa (PSTU)



Às 9h, na Praça Kennedy o candidato participa da Tribuna Livre. Às 14h, no Centro da cidade, reunião com apoiadores. Às 16h participa do lançamento do DVD da Casa do Cordel. No domingo (17), às 10h carreata na Zona Sul, com início na Praça Mirassol.



Os candidatos MIguel Mossoró (PTC) e Joanilson de Paula Rêgo não forneceram a agenda para este final de semana.