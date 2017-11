América X Vila Nova: fim de jogo

FIM DE JOGO



47 minutos - GGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOLLLLL DO VILA NOVA!! ALEX OLIVEIRA COBRA À DIREITA DE FABIANO E MANDA PRO FUNDO DA META.



46 minutos -

Pênalti marcado a favor do Vila Nova. Pedro Júnior cai na área depois do drible em Adalberto. Na cobrança, o árbitro manda voltar.





42 minutos - GGGGGGGGOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO AMÉRICA!! MARCELO NICÁCIO CONVERTE O PÊNALTI SOFRIDO POR ALOÍSIO. 5 A 0 PRO AMÉRICA.



41 minutos - Lance Perigoso!!

Aloísio entra na área e sofre pênalti.





40 minutos -

Falta pergisosa marcada contra a meta americana. Alex parte para a cobrança e a bola passa próximo ao travessão de Fabiano.



37 minutos -

Depois do ataque americano, a bola sai pela última linha. Apenas tiro de meta para o time visitante.





35 minutos -

Os times tocam bola tentando chegar ao gol. Apesar da vitória, o América não descansa do ataque.





31 minutos -

Cléber tenta armar jogada para chegar ao gol americano. Cascata toma a bola e liga com o contra-ataque.





29 minutos -

Max, o nome da partida, deixa o campo. Para a substituição, Marcelo Nicácio entra em campo.





28 minutos - Lance Perigoso!!

Com Wando, Vila Nova cabeceia surpeendendo Fabiano. A bola segue pela linha de fundo.





26 minutos -

Luís Maranhão deixa o campo sentindo um contusão.





24 minutos -

Após ataque, Vila Nova consegue um escanteio. Na cobrança, Alex Oliveira cobra, mas a bola é afastada da área.





19 minutos -

Apesar das substituições do Vila, o América segue com superioridade na partida,com boas jogadas de Souza.





16 minutos - Lance Perigoso!!

Souza faz boa jogada pela, mas a zaga do Vila Nova atenta corta a boa jogada.





15 minutos -

O América segue melhor em campo colocando pressão em cima do time visitante.





13 minutos -

O Vila Nova faz mais duas substituições. Marcel e Túlio deixam o campo.





12 minutos - GGGGGGGOOOOOOOLLLLLLLl DO AMÉRICAAA!! DEPOIS DA COBRANÇA DE FALTA DE MARCIANO, MAX, CAMISA 9, AMPLIOU O PLACAR E MARCOU SEU QUARTO GOL NA PARTIDA. 4 a 0 para o time potiguar.



12 minutos -

Falta marcada para o América. Marciano tentou um drible e foi impedido. O jogador parte para a cobrança.





10 minutos - Lance Perigoso!!

Saulo pega de primeira e manda pro gol de MAx. O lance quase confirma o quarto gol deo América.





8 minutos - Lance Perigoso!!

Depois do contra-ataque, Souza manda um bom chute em direção ao gol e a bola passa com perigo.

7 minutos -

Vila Nova vai pra cima do América buscando o gol. Na cobrança de escanteio de Alex Oliveira, a zaga americana corta.





6 minutos -

Maizena cai e jogadores pedem falta. O árbitro Nelson Nogueira segue o jogo.





4 minutos -

Vila Nova responde e arma jogada com Túlio. Alex Oliveira acaba desarmado pela defesa potiguar.



3 minutos -

Luís Maranhão toca com Maizena que tenta ligar com Cascata. Na seqüência, o VIla Nova retoma a bola e tenta contra-ataque.





1 minuto -

América volta para o segundo com fôlego renovado. Segue atacando a equipe do Vila Nova.





FIM DE PRIMEIRO TEMPO



45 minutos -

Tiro de meta para o América. No final do jogo, o VIla Nova passa atacar o América que permanece na defesa.





40 minutos -

Vila Nova segue atacando levando muito trabalho ao gol de Fabiano. A defesa americana segue firme desarmando as investidas do Vila Nova.





36 minutos -

Vila Nova aprece na partida oferencendo perigo ao gol americano. Heleno toca com Ronaldo mas é desarmado por Maizena.



33 minutos -

Cartão Amarelo para Marciano após jogada perigosa no jogador do VIla Nova.





29 minutos - GGGGGGOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO AMÉRICA!! MAIZENA FAZ BOA JOGADA PELA DIREITA. O GOLEIRO DO VILA NOVA, MAX, ESPALMA NOS PÉS DE MAX QUE MANDA PELA TECERIRA VEZ NA PARTIDA A BOLA PRO FUNDO DO GOL.



23 minutos -

Vila Nova tenta surpreender o América nas jogadas de contra-ataque, mas não obtém sucesso.





20 minutos -

Em vantagem no placar, o América segue na partida com diminuição do ritmo e do volume de jogo.





17 minutos -

América segue atacando o Vila Nova

com boas jogadas de Cascata e Souza, que entra no primeiro tempo.





12 minutos - GGGGOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO AMÉRICAAAA!! Novamente Max manda a bola pro fundo do gol do VIla Nova.



5 minutos - GGGGGOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO AMÉRICAAAA!! Max abre o placar para o América. A jogada começou com Souza que tocou com Cascata.



3 minutos - Lance Perigoso!!

Noa jogada pelo lado alvirrubro, Cascata toca com Souza, mas a bola sai à direita da meta adversária.



1 minuto -

Início de jogo no Machadão. Árbitro assinala falta contra o América. Na cobrança, Alex levanta na área e Anderson tira.O América entra em campo buscando a vitória contra o Vila Nova, buscando escapar do fantasma do rebaixamento.