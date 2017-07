O peso mosca (- 51kg) Robenílson Jesus acaba de vencer Anuruddha Bandara Ratnayake, do Sri Lanka, em sua primeira luta na competição do boxe dos Jogos Olímpicos Pequim 2008. O combate, disputado no Ginásio dos Trabalhadores da capital chinesa, terminou com o placar de 13 a 3 para o brasileiro. Sua próxima luta, pelas oitavas-de-final, será contra Anvar Yunusov, do Tajikistão, no sábado, 16.