Palmeiras vence de virada e permanece líder

Graças a uma tarde inspirada de Denílson, o Palmeiras conseguiu permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro ao final da 28ª rodada. Na tarde deste sábado, o meia-atacante entrou no segundo tempo, deu o passe para o segundo gol e marcou o terceiro na vitória de virada por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no estádio do Parque Antarctica.Com o triunfo, o 12º em casa na atual edição do Nacional, o time paulista foi a 53 pontos e segue no topo da tabela. O Grêmio também ganhou e soma os mesmos 53 pontos, porém com um triunfo a menos.Já o Atlético, que ganhou apenas uma vez fora de casa e perdeu oito, segue com 34 pontos, na 12ª colocação.

PALMEIRAS

Marcos, Gustavo, Maurício e Martinez (Léo Lima); Élder Granja (Denílson), Pierre (Evandro), Sandro Silva, Diego Souza e Leandro; Kléber e Alex MineiroTécnico: Vanderlei Luxemburgo

ATLÉTICO-MG

Juninho; Sheslon, Leandro Almeida, Marcos e César Prates; Serginho, Márcio Araújo, Elton (Denílson) e Renan Oliveira (Rafael Aguiar); Marques e Jael (Castillo)Técnico: Marcelo OliveiraLocal: estádio do Parque Antarctica, em São Paulo (SP)Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Assistentes: Flavio Gilberto Kanitz e João Patrício de Araújo (ambos de GO)Público: 25.319Renda: R$ 713.905,00

Flamengo derrota o Náutico nos Aflitos e continua entre os "quatro"

Náutico e Flamengo fizeram um jogo de dois tempos distintos neste sábado, nos Aflitos. Superior durante a primeira etapa e absolutamente inferior durante o segundo tempo da partida, o Flamengo marcou um gol em cada tempo e construiu a vitória por 2 a 0 com tranqüilidade.Por conta da vitória do São Paulo, o Flamengo começou a partida fora do G-4, mas o triunfo diante do Náutico fez com que a equipe carioca voltasse para a zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Com a derrota, o time pernambucano estacionou nos 30 pontos e caiu duas posições.

NÁUTICO

Eduardo, Vagner, Everaldo e Adriano; Ruy, Hamilton, Paulo Santos (William), Valdeir (Derley) e Alessandro; Kuki (Felipe) e ClodoaldoTécnico: Roberto Fernandes

FLAMENGO

Bruno, Jaílton, Fábio Luciano e Ronaldo Angelin; Leonardo Moura, Kleberson (Fierro), Ibson, Toró (Aírton) e Juan; Marcelinho Paraíba (Obina) e VandinhoTécnico: Caio JúniorLocal: Estádio dos Aflitos, no Recife/PEÁrbitro: Sálvio Espínola Fagundes (SP)Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Milton Otaviano dos Santos (RN)

Santos faz 4 a 0 no Atlético-PR e volta a se afastar dos últimos

O Santos venceu o Atlético-PR por 4 a 0 neste sábado, na Vila Belmiro, e voltou a se afastar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time alvinegro está na 13ª posição, com 33 pontos, seis acima da zona da "degola". Os visitantes, porém, seguem em situação delicada, com 28 pontos, em 16° lugar.Os gols do jogo foram marcados pelos estrangeiros Nelson Cuevas, logo no primeiro minuto, e Molina ainda da etapa inicial. Depois do intervalo, Kléber Pereira fez o terceiro de pênalti, se isolando ainda mais na artilharia do nacional, agora com 20 gols, três a mais que o palmeirense Alex Mineiro. Fabiano Eller fez o quarto.Depois de empatar em casa com Portuguesa, o Santos tentava melhorar o aproveitamento na Vila Belmiro, onde tinha vencido apenas seis dos 14 jogos disputados. Por outro lado, tinha como adversário o segundo pior visitante, o Atlético-PR, com apenas uma vitória fora de casa. Somente o Ipatinga que não venceu fora tem desempenho pior.Números a parte, o sábado foi especial para o zagueiro santista Domingos, que completou 150 jogos com a camisa alvinegra e ainda saiu direto do estádio para o próprio casamento na igreja.

SANTOS

Douglas; Wendel, Fabiano Eller, Domingos e Kleber; Rodrigo Souto (Adriano), Roberto Brum, Bida e Molina (Pará); Cuevas (Reginaldo) e Kléber PereiraTécnico: Márcio Fernandes

ATLÉTICO-PR

Galatto; Danilo, Rhodolfo (Gustavo) (Julio dos Santos) Carlos; Renan, Chico, Valencia, Kelly e Márcio Azevedo; Ferreira e Pedro Oldoni (Joãozinho)Técnico: GeninhoData: 04/10/2008 (sábado)Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos/SPÁrbitro: Djalma Beltrami (Fifa/RJ)Assistentes: Ney Guerreiro Mascarenhas (RJ) e Marco Aurélio Pessanha (RJ)Público: 10.053 pagantes

asco é goleado pelo Figueirense em casa e é único lanterna

A via-crúcis do Vasco no Campeonato Brasileiro segue escura e cada vez mais espinhenta. Neste sábado, em São Januário, a equipe cruzmaltina perdeu por 4 a 2 para o Figueirense, em partida válida pela 28ª rodada da competição. O resultado manteve o Gigante da Colina na última colocação com 26 pontos. Já o Figueirense, que quebrou uma seqüência de sete partidas consecutivas sem vencer, chega aos 32 pontos, ocupa agora a 14ª posição e já sonha com uma das vagas para a Copa Sul-Americana de 2009.Na próxima rodada, na quarta-feira, o Vasco terá mais uma missão complicada pela frente na sua luta contra o rebaixamento: o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife. Para o Figueirense a tarefa será de enfrentar o Palmeiras, líder do Brasileirão, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em Santa Catarina, no mesmo dia. As duas partidas serão disputadas às 22h.

VASCO

Tiago, Baiano (Eduardo), Eduardo Luiz, Fernando e Valmir (Pedrinho); Victor, Madson e Alex Teixeira; Edmundo, Leandro Amaral e Alan KardecTécnico: Renato Gaúcho

FIGUEIRENSE

Wilson, Bruno Aguiar (Alex Bruno), Bruno Perrone, Asprilla e Alex Cazumba (Leandro Carvalho); Magal, Diogo, Marquinho e Cleiton Xavier; Bruno Santos (Rodrigo Fabri) e TadeuTécnico: Mário SérgioData: 04/09/2008 (Sábado)Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alicio Pena Junior (Fifa-MG)Auxiliares: Marcio Eustáquio Santiago (MG) e Wenderson Mozzer (MG)Público: 18.904 pagantesRenda: R$ 371.980

São Paulo vence, encerra jejum como visitante e segue em 5º

Após quase três meses, o São Paulo, enfim, voltou a vencer fora de casa. Além de evitar com que igualasse seu pior jejum como visitante na era dos pontos corridos, a vitória por 3 a 1 sobre o Ipatinga, no Ipatingão, manteve o time do Morumbi na cola dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro ao final da 28ª rodada.Com esse resultado positivo fora de casa, algo raro nessa edição do Nacional, o São Paulo subiu para 49 pontos, mesma pontuação de Cruzeiro e Flamengo, terceiro e quarto colocados, respectivamente, que estão no G-4 por causa dos critérios de desempate. Por isso, permanece na quinta colocação.

IPATINGA

Fernando; Márcio Gabriel, Henrique, Gian e Rodriguinho (Kempes); Augusto Recife (Pablo), Xaves, Leandro Salino e Luciano Mandi (Gilsinho); Ferreira e AdeílsonTécnico: Márcio Bittencourt

SÃO PAULO

Bosco: Rodrigo (Aislan), André Dias e Miranda; Joilson, Zé Luis, Jean, Hernanes, Hugo (Éder Luis) e Jorge Wagner; Borges (André Lima)Técnico: Muricy RamalhoLocal: estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG)Data: 04/10/2008 (sábado)Horário: 16hÁrbitro: Evandro Rogério Roman (Fifa-PR)Assistentes: Moises Aparecido de Souza e José Carlos Dias Passos (ambos do PR)

Grêmio vence o Botafogo de virada, 2 a 1, e se reabilita no BR

Num jogo disputado e acirrado, o Grêmio saiu atrás, mas buscou a virada sobre o Botafogo e reencontrou a vitória, por 2 a 1, na tarde deste sábado, no Olímpico. Douglas Costa e Réver garantiram o resultado, que dá novo ânimo para a equipe na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro, e ainda pára um adversário direto pelas primeiras colocações.O alvinegro esperava melhor sorte no Sul para se reaproximar do G-4. Renato Silva abriu o placar, mas a equipe, que estacionou nos 43 pontos, não teve força para segurar a pressão no segundo tempo. Os gaúchos, que não ganhavam desde agosto, sobem para 53, e permanecem em segundo lugar, atrás do Palmeiras apenas pelo critério de menor número de vitórias.

GRÊMIO

Victor; Léo, William Thiego e Réver; Felipe Mattioni, William Magrão, Rafael Carioca, Douglas Costa (Makelele) e Hélder; Soares (Marcel) e Morales (Reinaldo)Técnico: Celso Roth

BOTAFOGO

Castillo (Renan); Alessandro, Renato Silva, André Luis e Triguinho (Gil); Diguinho, Leandro Guerreiro (Zárate), Túlio e Lúcio Flávio; Carlos Alberto e Jorge HenriqueTécnico: Ney FrancoData: 4/10/2008 (sábado)Horário: 16 horasLocal: Estádio Olímpico, em Porto AlegreÁrbitro: Héber Roberto Lopes (Fifa/PR)

Coritiba goleia Inter e ganha duelo pela aproximação do G-4

Apesar da forte chuva e do gramado bastante pesado, Coritiba e Inter fizeram um jogo muito movimentado, neste sábado, e que terminou com seis gols marcados, dois deles contra. O Coxa acabou levando a melhor sobre Colorado e, de virada, venceu 4 a 2, em partida disputada no Couto Pereira, em Curitiba.Com os três pontos, o Alviverde avançou na tabela e saltou da 10ª para o 6ª posição, com 44 pontos. O time se aproximou do G-4, mas ainda está cinco pontos atrás Flamengo, o quarto colocado, que tem 49.A derrota interrompeu uma seqüência de quatro vitórias seguidas do Inter. O Colorado, que vinha numa boa ascensão ficou mais distante do G-4, caindo para a 10ª posição, com 42 pontos.Na próxima rodada, o Coxa joga fora de casa, sábado (11), às 18h20, contra a Portuguesa, no Canindé. No mesmo horário, também no sábado, o Inter enfrenta o Goiás, no Serra Dourada.

Coritiba

Vanderlei; Maurício, Felipe e Rodrigo Mancha; Marcos Tamandaré (Alex Silva), Alê, Leandro Donizete, Carlinhos Paraíba e Ricardinho (Marlos); Ariel Nahuelpan e Kerrison (Tiago Bernardi).Técnico: Dorival Júnior

Internacional

Clemer; Ricardo Lopes, Índio, Bolívar e Gustavo Nery (Marcão); Sandro, Taison (Adriano), Magrão e D'Alessandro (Daniel Carvalho); Alex e Nilmar.Técnico: TiteData: 04/10/08, sábadoLocal: Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PRÁrbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Auxiliares: Helberth Costa Andrade (MG) e Jair Albano Félix (MG)

Com informações do UOL Esporte