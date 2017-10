Lula disse que caso é grave e vai tomar providências, diz Garibaldi

Vlademir Alexandre Garibaldi cobra providências de Lula sobre grampos.

Indo ao encontro do presidente acompanhado dos senadores Demóstenes Torres (DEM/GO) e Tião Viana (PT/AC), que também teriam tido conversas gravadas pelo grampo Abin, Garibaldi disse que o presidente Lula só realizará uma reunião interna com seus assessores antes de anunciar qualquer medida.Durante a reunião, os senadores, o vice-presidente José Alencar, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional Jorge Félix e o presidente Lula discutiram as denúncias publicadas pela revista Veja desta semana, de que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teria feito escutas ilegais de chefes dos poderes Judiciário e Legislativo, além de senadores de vários partidos políticos.Durante entrevista pela manhã, Garibaldi havia dito que "se medidas não forem tomadas, uma Comissão Parlamentar de Inquérito pode vir a ser instalada para investigar o caso”.

Com informações da Agência Senado.