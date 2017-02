Candidatos de Natal intensificam campanha neste fim de semana

A eleição de Natal começa a ganhar as ruas. Neste sábado e domingo alguns candidatos já começam a campanha propriamente dita. As deputadas Fátima Bezerra (PT) e Micarla de Sousa (PV) já divulgaram suas programações.No sábado (12), a deputada Fátima Bezerra (PT) inicia o dia participando da abertura do 23º Congresso dos Petroleiros, seguindo para a FARN, onde participa de seminário sobre Programa de Governo. À noite, a candidata segue para Mãe Luíza, onde participa da missa de dois anos de morte do Padre Sabino e, após a celebração eucarística, vai para o Arraiá da Fuleta.No domingo (13), a partir das 8h, a parlamentar visita lideranças em bairros das quatro zonas de Natal, fazendo um intervalo para a participação na missa de Nossa Senhora de Fátima, ao meio-dia. Em seguida, Fátima Bezerra visita lideranças no Panatis, Quintas, Bom Pastor e Cidade da Esperança e, às 15h, começa a concentração para uma caminhada em Felipe Camarão.A deputada Micarla de Sousa (PV) começa o fim de semana participando do lançamento de candidatura a vereador de Ney Lopes Júnior (DEM), no sábado, seguindo de lá para o Novo Hotel Ladeira do Sol. No hotel, Micarla estará reunida com outros candidatos a vereador e com os deputados João Maia (PR) e Robinson Faria (PMN), a senadora Rosalba Ciarlini (DEM), além de haver a expectativa pela presença do senador José Agripino (DEM).Já no domingo, Micarla de Sousa participa de missa ao meio-dia na capela do Parque das Dunas, na Zona Norte. Às 15h30, a deputada marcará presença na Feira “Natal Hair”, que ocorre no shopping Orla Sul.Os candidatos Joanilson de Paula Rego (PSDC), Pedro Quithé (PSL), Sandro Pimentel (PSOL), Dário Barbosa (PSTU), Wober Júnior (PPS) e Miguel Mossoró (PTC) ainda não divulgaram suas agendas para o fim de semana.