Pesquisa aponta que 45% dos caicoenses torcem pelo Galo do Seridó

realizou uma pesquisa na semana passada, em Caicó, e estudou a preferência do caicoense pelos times de futebol locais e nacionais. Foram ouvidas 484 pessoas com idade superior a 16 anos nas zonas urbana e rural do município.Sobre a preferência pelos times locais, 45,05% dos entrevistados disseram que torcem pelo Atlético Clube Coríntians. Apenas 8,06% revelaram que são fiéis ao Caicó Esporte Clube. 42,98% declararam que não torcem para nenhum time local e 3,51% não souberam responder.A enorme diferença entre o Coríntians e o Caicó era esperada e compreensível. O “Galo do Seridó” – como é conhecido o Coríntians – está em evidência porque participa do Campeonato Estadual de Futebol desde o ano de 1993 e de lá pra cá ficou fora da disputa em apenas duas ocasiões.Em 2001 o Coríntians sagrou-se campeão estadual vencendo o América de Natal. Em 2002 foi o vice-campeão, perdendo a final para o mesmo América. As boas participações conquistaram os torcedores mais novos.Já o Caicó trilhou um caminho inverso. Participou do Campeonato somente em três ocasiões, conquistando apenas um torneio início. A última participação aconteceu em 2004 e desde então o clube permanece inativo.Amanhã serão divulgados os números da pesquisa sobre a preferência pelos clubes nacionais.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada nos dias 4 e 5 de julho. Seguiu o método de observação direta extensiva, com o objetivo de diagnóstico quantitativo. Foi utilizada a técnica de entrevistas domiciliares nas zonas urbana e rural do município.Foi utilizada uma amostra aleatória probabilística de 484 entrevistados com alocação proporcional de 433 na zona urbana e 51 na zona rural. E seguiu as variáveis sexo e idade.O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 4,3%, para mais ou para menos sobre os resultados totais da amostra.Dados de junho deste ano do Tribunal Regional Eleitoral serviram como fonte para a elaboração da pesquisa.

Sobre o AGORASEi Pesquisa & Consultoria

O Instituto

AGORASEi

é uma empresa que presta serviços de pesquisa eleitoral e de mercado. Também presta consultoria na área de comunicação. O instituto está estabelecida no município de Caicó e tem atuado em todas as regiões do Rio Grande do Norte.