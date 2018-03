Mesmo sem conversar com diretoria, Paulo César não crê em continuidade no ABC Zagueiro disse que superintendente de futebol do alvinegro adiantou o não interesse dos dirigentes em continuar com o jogador.

A participação do zagueiro Paulo César dentro do ABC parece ter chegado ao fim. O jogador revelou que não houve uma conversa formal com presidente Judas Tadeu, mas tudo indica que deverá deixar o plantel antes do final do contrato, que expira em dezembro.



Ele explicou que o superintendente de futebol, Cléber Romualdo, adiantou o não interesse dos dirigentes alvinegros em continuar com o atleta no grupo. O zagueiro declarou que deve voltar ao clube apenas para receber os honorários referentes às rescisão contratual.



Sobre a saída do grupo, Paulo César fez questão de frisar que pretende passar um período de descanso com a família, mas deve voltar logo ao futebol: “ Eu sou um jogador que tem mercado e nunca fiquei parado”, revelou.



O zagueiro mencionou que mantém contato com alguns clubes e não descarta a negociação com um deles antes mesmo do final do ano. Entre os times que negocia o passe, está o Madureira, do Rio de Janeiro. Outra possibilidade do atleta é jogar fora do Brasil.



O Al-Hazem, clube árabe que contatou o jogador há dois meses, pode reatar a negociação em novembro. Segundo Paulo César, um empresário do time alertou o atleta sobre as inscrições para a temporada seguinte. O jogador ainda recebeu algumas propostas de clubes brasileiros para a disputa de estaduais em 2009,mas prefere não revelar nomes “para não atrapalhar as negociações”.