Clássico-rei: declarações "esquentam" clima para ABC x América, no Frasqueirão Eduardo Rocha critica cota de ingressos; Já Ricardo Rocha disse que "estão falando demais”. “Quem sabe uma vitória nossa será um bom presente”, comentou Rodriguinho.

A rivalidade do clássico-rei entre ABC e América já começou. Isso pode ser visto nas declarações dadas no decorrer dessa semana. O dirigente americano Eduardo Rocha criticou a diretoria alvinegra pela forma de distribuição da carga de ingressos para o jogo do sábado (12).

Nos lados do Mais Querido, a diretoria prefere “deixar eles (dirigentes do América) falarem”. O conselheiro Ricardo Rocha disse que esteve reunido com representantes do América, da Polícia Militar, Ministério Público e Corpo de Bombeiros para juntos traçarem algumas diretrizes para o clássico-rei.



De acordo com ele, ficou definido que a cota de ingressos para a torcida do América será limitada em 10%. “Estamos obedecendo as leis”, declarou. Outro ponto é que a primeira torcida a deixar o estádio é aquela do time que for derrotado. Caso haja empate, quem deve sair primeiro é o visitante.



Com relação a “guerra” de provocações, Ricardo Rocha criticou a postura do América. “Eles estão falando demais”, disparou. O conselheiro informou que “todos no ABC encaram o clássico como um grande jogo”. “Só vamos falar alguma coisa depois da partida”, avisou.



Entretanto, o meia Rodriguinho usou o fato de o América estar às vésperas de completar 93 anos – data comemorada na segunda-feira (14) – para “esquentar” o clima do clássico-rei. “Quem sabe uma vitória nossa será um bom presente”, comentou.



ABC e América se enfrentam no sábado (12), a partir das 20h30, no estádio Frasqueirão. O clássico-rei terá transmissão, em tempo real, do portal Nominuto.com.