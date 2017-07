Poética multi-facetada

Divulgação No livro "Em Nome da Pela", Ana de Santana explora a diversidade temática da poesia.

O livro, publicado pela editora paraibana Idéia, foi lançado, em Caicó, durante as comemorações da Festa de Sant’Ana e traz 52 poemas divididos em unidades temáticas.A primeira parte, intitulada “Assinatura”, traz poemas convencionais na forma. A segunda “De Poesia” apresenta textos metalingüísticos que versam sobra o ofício do poeta. Em seguida, a sessão “À Mão do Chão” revela a relação da autora com as cidades e a natureza enquanto.Já em “O Ganho Não Previsto”, a poesia amorosa fica em primeiro plano. O livro se encerra com a quinta e última parte, “Pós-Scriptum”, composta por poemas já publicados e refeitos pela autora.Segundo Ana de Santana, a divisão temática é uma herança direta de sua vida acadêmica. A poeta, que é professora de Teoria Literária e Literatura Brasileira no curso de Letras da UNP, diz que a intenção é dar um pouco de direção ao leitor.“Isso é bem coisa de professora. Apesar de a gente sempre falar em sala de aula que a intenção do autor é uma coisa particular, acredito que essa divisão possa ajudar um pouco nessa questão”, aponta.Na mesa que a poeta divide com Cefas Carvalho e Jânia Souza nesta sexta, no Festival Literário de Natal, o tema debatido será a poesia potiguar. A classificação, no entanto, não escapa das observações certeiras de Ana de Santana.“O que é poesia potiguar, afinal? Não há nenhuma característica que seja comum a produção poética do estado. O importe é ter uma linguagem universal”, aponta.“Mas acredito que a nossa poesia vai muito bem. Tem muita gente produzindo, publicando, difundindo, querendo fazer coisas maiores. Isso é ótimo", finaliza.