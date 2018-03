O povo de Natal e Mossoró deu a reposta, declara Rosalba em relação à visita de Lula

Agência Senado Rosalba:"Vi de perto o sentimento da população de revolta com as declarações do presidente”.

De acordo com a senadora potiguar, o presidente Luis Inácio Lula da Silva errou ao criticar o DEM e José Agripino. Ela se dirigiu ao líder do partido no Senado e afirmou: “Eu estive ao seu lado em Natal, Mossoró e em todo o Estado, senador Agripino. Com isso, vi de perto o sentimento da população de revolta com as declarações do presidente”.Rosalba Ciarlini destacou ainda a visita que o presidente fez a cidade de Mossoró para a inauguração da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). “Ele foi lá para inaugurar essa obra, que na verdade só mudou de nome, pois existe há quarenta anos. No entanto, a despeito disso, o presidente participou da campanha de sua candidata [Larissa Rosado], gravando programas de TV e Rádio”.A senadora disse também que, nessa mesma visita, “ele desconvidou a prefeita da cidade Fafá Rosado a recebê-lo no aeroporto e participar de um almoço com a governadora e o presidente do Senado. Contudo, o povo de Mossoró também deu a reposta, reelegendo a prefeita com uma maioria de votos histórica”.Segundo Rosalba Ciarlini, o presidente Lula precisa respeitar a oposição. “Nós temos o papel mais importante, porque só com se tem democracia com oposição”, frisou a senadora do DEM.