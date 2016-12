Juventude 1 x 0 América: Fim de jogo

49 minutos - Fim de jogo.



48 minutos - Gooooooool do Juventude! Renan sobe no meio da zaga do América e marca o único gol da partida.



45 minutos - Árbitro dará 3 minutos de acréscimos.



40 minutos - Batendo roupa. Fabiano dá rebote em chute fraco e Márcio Rosário salva América.



38 minutos - Fabiano! Goleiro americano salva equipe potiguar depois de tentativa de Luís.



36 minutos - Depois de bate-rebate na área do América, Márcio Alemão quase marca o gol. Zaga rubra afasta perigo.



31 minutos - Jogo fica morno e sem jogadas perigoas em nenhum dos lados.



25 minutos - Para recompor defesa, Ruy Scarpino saca Nicácio e põe Márcio Rosário em campo. Souza também deixa o campo, dando lugar a Saulo.



23 minutos - Luís gira e bate com perigo ao gol do América. Fabiano defende com segurança.



21 minutos - Expulso. Anderson Bill faz falta e recebe segundo amarelo, deixando o América com 10.



17 minutos - Na trave! Leandro pega sobra e manda na trave de Fabiano.



16 minutos - Fabiano defende!!! Goleiro americano voa no canto direito do gol e espalma cobrança do zagueiro do clube gaúcho.



15 minutos - Pênalti contra o América! Anderson Bill toca jogador do Juventude. Falta foi discutível. Márcio Alemão para a cobrança.



13 minutos - Sem direção. Márcio Alemão cobra falta próxima a área do América e manda longe do gol de Fabiano.



10 minutos - Juventude bate cabeça e América quase chega ao gol. Souza fez belo lançamento para Nicácio e zaga afasta no último instante.



7 minutos - Longe demais! Luís tenta chute de fora da área e manda longe do gol de Fabiano.



5 minutos - Para onde? Paulo Mattos abaixa a cabeça e tenta um passe para onde nao tem nenhum jogador do América.



4 minutos - Luís faz boa jogada dentro da área do América e bate pela linha de fundo.



1 minuto - Bola rolando no segundo tempo.



Começa o segundo tempo!



45 minutos - Fim do primeiro tempo.



43 minutos - Marcelo Nicácio faz boa jogada pela ponta esquerda e bate com perigo para o gol do Juventude. Michel Alves defende com segurança.



40 minutos - Milagre! Fabiano defende cabeçada de Mendes no ângulo esquerdo do gol do América.



39 minutos - Souza cobra falta na área do Juventude e todo ataque americano estava impedido, Jogo segue morno.



35 minutos - Mendes pega rebote próximo à área do América e chuta fraco pela linha de fundo.



31 minutos - Max erra mais um passe no campo de ataque e quase é expulso após fazer a falta. Atcante já recebeu o amarelo.



26 minutos - Max erra passe no campo de ataque e Juan Perez, do Juventude, quase entra com perigo.



22 minutos - Leandro Cruz, do Juventude, entra com perigo pela área do América, mas se jogou e árbitro não marcou o pênalti.



20 minutos - Boa defesa de Fabiano. Após cobrança de falta do goleiro Michel Alves, Fabiano voou para espalmar para a lateral.



18 minutos - Jogo segue concentrado no meio-campo e equipes pouco chegam aos gols.



14 minutos - Paredão. Márcio Alemão cobra falta rasteira e Fabiano defende no canto do gol.



13 minutos - Furada! Depois de jogada ensaiada na frente da área do América, Igor receberia livre, mas tentou chute de primeira e furou feio.



11 minutos - No peito. Ataque do Juventude faz boa jogada e arremata de fora da área, mas Fabiano amorteceu a bola no peito e defendeu em dois tempos.



8 minutos - Bela jogada! Souza, Max e Nicácio fazem boa tabela próximo a área do Juventude e ganhou a falta. Na cobrança ensaiada, Souza mandou a bomba para a bela defesa do goleiro Michel Alves.



7 minutos - Ridículo! Raí domina a bola quase no meio-campo e chuta longe do gol do Juventude. Partida segue disputada.



5 minutos - Horrível! Marcelo Nicácio receberia passe pela ponta direita, mas se atrapalhou e colocou a bola pela lateral.



3 minutos - Bruno, do Juventude, parte para cima de Jéfferson, mas volante americano rouba a bola.



1 minuto - Souza "dança" na frente dos zagueiros do Juventude e recebe falta próximo à lateral esquerda da equipe Gaúcha.



1 minuto - Juventude pare para cima do América.



Começa o jogo!