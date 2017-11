América terá o mesmo time diante do Ceará

David Freire Ruy Scarpino resolveu não mexer na equipe para o jogo de hoje

A partida, válida pela 25ª rodada, começa às 21h45, no estádio Machadão, em Natal. Para a partida, a Polícia Militar montou uma operação de guerra. Um efetivo de 600 policiais cuidarão da segurança no estádio antes, durante e depois da partida.O técnico Ruy Scarpino, convencido, vai manter a mesma equipe que venceu o Vila Nova de 5 a 1 na rodada passada. Apesar de contar com o retorno do zagueiro Anderson Bill, que cumpriu suspensão automática, ele já declarou que o garoto Adalberto, um dos destaques do jogo anterior, ganhou sua confiança e a vaga.Scarpino até comemora o fato de poder manter a mesma equipe em dois jogos seguidos, e espera contar com o apoio da torcida. Destaques na goleada surpreendente sobre o time de Túlio Maravilha, o meia Souza e o centroavante Max, autor de quuatro gols, esperam poder repetir a bela atuação.Mais confiante - jogou 90 minutos - o meia Souza acha que está reencontrando sua melhor condição física, e acredita que a seqüência de jogos dará o ritmo que ainda lhe falta. Para Max, a partida é novamente jogo de decisão, por isso espera poder ajudar a equipe rubra conseguir mais um bom resultado.O técnico Lula Pereira quis mesclar a juventude de Charles Chad com a experiência de Lucio, o companheiro de ataque. Mas esta não será a única mudança após o tropeço na última rodada - empate de 1 a 1 diante do Paraná, em pleno estádio Castelão.Lula Pereira terá o retorno do lateral-direito Dedé, que entra na vaga de Deleu. Já no meio-campo, Cleisson, mesmo com cansaço muscular, vai para o jogo. Robson Luis fica como opção.A Polícia Militar montou uma verdadeira operação de guerra para o jogo entre América e Ceará, nesta terça-feira (16), no Machadão. Sabedora da rivalidade existente entre as torcidas dos dois clubes, que ficou ainda mais acentuada após a morte de Jeferson Gabriel dos Santos, fato ocorrido em 13 de junho passado no retorno de torcedores do América que foram a Fortaleza assistir o jogo do América contra o Ceará e que vitimou o torcedor alvirrubro.Uma reunião ocorrida na manhã de ontem, segunda-feira (15), traçou alguns pontos de como será o trabalho da Polícia antes, durante e depois do jogo. Participaram do encontro promotores de Justiça, delegados de polícia, o coordenador dos Direitos Humanos, Marcos Dionísio, e representantes das torcidas de América e ABC, que é aliada da torcida do Ceará.O comandante do Policiamento na Capital, coronel Araújo Silva, informou que serão destacados 600 policiais militares para fazer todo o trabalho. Com relação à torcida do Ceará, ele explicou que “serão escoltados desde a fronteira com o Rio Grande do Norte”. A escolta vai acompanhar não só os torcedores como os jogadores do Ceará desde o hotel onde vão ficar até o estádio Machadão.Após o jogo, por estar em menor número e ser visitante, os torcedores do Ceará vão sair primeiro do estádio e novamente serão escoltados pela polícia até a fronteira do Rio Grande do Norte. “Nossa intenção é dar total segurança a eles”, afirmou. O mesmo esquema deve ser utilizado pela Polícia Militar no jogo entre ABC e Fortaleza, na terça-feira (23).América e Ceará é válido pela vigésima quinta rodada da série B. O jogo será disputado no estádio Machadão a partir das 21h45 e será transmitido em tempo real pelo portalFabiano; Maizena, Robson, Adalberto, e Marciano; Júlio Terceiro, Luís Maranhão, Saulo e Souza; Cascata e Max.Técnico: Ruy Scarpino.Adilson; Dedé, Fabrício, Dezinho e Alex Braz; Michel, Chicão, Cleisson e Marcos Paraná; Lúcio e Charles Chad.Técnico: Lula Pereira.Estádio Machadão, em Natal - RN16/09/2008 (terça-feira)21h45Adriano Siebra Paes Barreto - PE