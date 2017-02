Natalenses não lembram da Operação Impacto

Nesta sexta-feira (11) completa um ano que a Operação Impacto, que investigou um possível esquema de compra de votos de vereadores durante a votação do Plano Diretor de Natal, foi deflagrada. O Nominuto.com foi às ruas para saber se o povo lembra o que foi a operação, que ainda não teve um desfecho.



Faltando três meses para as eleições municipais, a reportagem constatou com a enquete que os natalenses não lembram o que foi a operação e não acompanham o desenrolar da investigação.



Confira a enquete:



Você lembra o que foi a Operação Impacto?









“Não me recordo. Foi aqui no RN?”, Josué Gonçalo, taxista.



















“Não lembro. A última que me lembro foi a Operação Hígia”, Sandra Rodrigues, estudante universitária.



















“Não me lembro. Não sei responder, só sei que é coisa de roubo”, Francisco de Assis Pereira, comerciante.



















“Não lembro. Não sei dizer o que foi”, Aparecida Silva, costureira.























“Não faço idéia. Não lembro disso”, Roberto Soares, comerciante.