Aeroclube festeja aniversário com torneio de tênis

Vlademir Alexandre Aristides Barcelos: "Só agora se as chuvas é que podemos realizar a Copa".

Cerca de 160 competidores entram em quadra para a disputa em oito categorias. Da 1ª a 5ª classe, os atletas são separados por nível técnico. O Executivo tem como público os jogadores acima de 45 anos e as mulheres entram em quadra para disputa na Categoria Damas.A classe infanto-juvenil foi suspensa dando lugar ao jogo de duplas entre atletas de classes diferentes. De acordo com o presidente da Federação de Tênis, Aristides Barcelos, “foi uma forma de aprimorar o nível técnico entre os atletas mais novos, que agora têm a chance de disputar com jogadores mais experientes”.Aristides explicou que a idéia de realizar a Copa 80 anos vinha sendo amadurecida desde o início do ano, mas as freqüentes chuvas que caíram em todo o Estado impossibilitaram o torneio.A abertura da Copa Aero 80 anos será na sexta-feira (24) como jogos a partir das 18h. No sábado (25) e domingo (26), os jogos estão marcados para as 9h e se estendem durante todo o dia. Durante a semana, os jogos também estão confirmados para as 18h e as finais serão no sábado (1), data descerramento do evento.O período de inscrição foi adiado da quarta-feira (22) para a quinta-feira (23) e ainda podem ser feitas na secretaria do clube ao custo de R$ 50.