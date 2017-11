Movimentos sociais vão continuar a bloquear estradas na Bolívia A questão agrária é o verdadeiro motivo da atual crise política da Bolívia, acredita o deputado Orlando Llanos.

Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) - Movimentos sociais vão continuar a bloquear estradas na Bolívia. A medida foi tomada mesmo com a determinação dos governadores de oposição de levantar os bloqueios, anunciada neste domingo(14).



A informação é do secretário executivo da Federação de Colonizadores de Yapacani, Julian Torrico. Segundo ele, está confirmada para os próximos dias uma marcha em direção a Santa Cruz de la Sierra, para defender a deposição do atual prefeito (governador) do departamento de Santa Cruz, Rubens Costas, e do Comitê Cívico, Branko Marinkovic.



Torrico ressaltou que a marcha será pacífica, mas disse que os integrantes dos movimentos sociais “saberão reagir contra eventuais violências”.



Para o deputado suplente por Santa Cruz Orlando Llanos, mesmo que o governo de Evo Morales entre em acordo com a oposição, os movimentos sociais não vão retroceder na luta, principalmente quanto ao acesso à terra. Segundo Llanos, a questão agrária é o verdadeiro motivo da atual crise política da Bolívia.