1º Festival da Canção e da Cultura Potiguar começa nesta sexta-feira (24) Evento é uma iniciativa da Assembléia Legislativa e dará prêmios de até R$ 4 mil.

O Rio Grande do Norte recebe nessa sexta-feira (24) mais uma opção em seu calendário cultural. O 1º Festival da Canção e da Cultura Potiguar (Festacap) vai começar às 17h no largo da Rua Chile, na Ribeira.



O evento é uma iniciativa do presidente da Assembléia Legislativa, deputado Robinson Faria no intuito de promover a arte e a cultura do estado, além de estimular os novos talentos.



O Festival vai premiar os três primeiros colocados na categoria estudantes, receberão respectivamente R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, na modalidade geral, R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil. O melhor intérprete receberá R$ 1 mil e R$ 2 mil nas categorias estudante e geral. Já as escolas cujos alunos foram selecionados com as melhores músicas nas fases eliminatórias receberão um computador com impressora.



A realização do Festival veio para complementar as ações de sucesso que a Assembléia tem empreendido para a cultura do estado, principalmente com a Assembléia Cultural, que acontece desde 2004 e deu oportunidade para mais de 300 artistas locais se apresentarem na sede do Legislativo, e já está consolidada no calendário cultural da cidade de Natal.



No espetáculo desta sexta, artistas consagrados do Estado utilizarão o mesmo palco dos novos talentos. Abrindo o evento, o cantor João Batista do programa Fama, seguido do cantor Leno e seus sucessos da jovem guarda, e encerrando a noite o forró de Dorgival Dantas.