Prefiro acreditar no santo de casa, diz Garibaldi Alves a respeito das pesquisas

O senador Garibaldi Alves (PMDB), em matéria de pesquisas eleitorais, prefere acreditar em santo de casa. “Não estou desacreditando no Ibope, mas o que as pesquisas locais mostraram está mais de acordo com o que estou vendo nas ruas”, declarou em entrevista ao

Nominuto.co

m.Para o Instituto local Consult, a diferença entre Micarla de Sousa (“Natal Melhor”) e Fátima Bezerra (“União por Natal”) caiu para 9,25%, enquanto que para o Ibope essa distância é bem maior: 17%. Os Institutos também divergem em relação à possibilidade de segundo turno: para a Consult apenas 1% dos votos separa Fátima Bezerra da segunda votação. Para o Ibope, a petista precisa conquistar mais 5% dos eleitores de Natal.“Talvez Fátima não passe ainda no primeiro turno, mas isso não importa. O importante será o desempenho depois do empate”, comentou o senador.O Ibope ouviu 602 pessoas na cidade e admite margem de erro de 4% para mais ou para menos, enquanto a pesquisa encomendada pela Tribuna do Norte à Consult foi realizada com 1020 pessoas com margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos.Confira os números:

Consult/Tribuna do Norte

- 14/09Micarla de Sousa - 39,08%Fátima Bezerra - 29,83%Wober Júnior - 3,17%Miguel Mossoró - 2,83%Joanilson de Paula - 1,5%Sandro Pimentel - 0,5%Dário Barbosa - 0,25%Pedro Quithé - -Indecisos - 14,75%Brancos e Nulos - 8,08%

Ibope/Inter Tv Cabugi - 16/09

Micarla de Sousa - 45%Fátima Bezerra - 28%Wober Júnior - 5%Miguel Mossoró - 4%Joanilson de Paula - 2%Dário Barbosa - 1%Sandro Pimentel - 0%Pedro Quithé - -Indecisos - 4%Brancos e Nulos - 11%