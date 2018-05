Coordenador acha que os Jerns precisam ser "enxugados"

Camilla Kateb Manoel Modesto, coordenador do Colégio Contemporâeno

A reportagem do Nominuto.com foi até o ginásio do colégio Contemporâneo, e entrevistou o professor e coordenador de esporte Manoel Modesto. Ele falou sobre as duas semanas de jogos e fez uma análise do que viu.– Já estamos na reta final dos jogos, como o senhor está vendo os resultados?Manoel Modesto - Os jogos esse ano se encaminharam muito bem. Não tivemos nenhum problema de violência entre os alunos e os colégios, estamos apenas na luta e na força de vontade de conquistarmos sempre vitórias para a escola e principalmente para os alunos que se esforçam para fazer o melhor.– E quanto ao atual modelo dos jogos? O senhora acha que deve haver alguma mudança?- Acho que as datas da realização dos jogos acaba causando transtornos para os alunos, principalmente para aqueles que são pré-vestibulandos. Aredito também que existem muitas modalidades, a cada ano, o pessoal da Codesp decide tirar um modalidade ou colocar outra, deveríamos fazer devidas alterações poderia melhorar muito, ficando excelente.- Mais uma vez, acho que a data deveria ser no mês de setembro, pois os jogos hoje se realizam 30 dias antes do vestibular. Redução de equipes por categorias, consequentemente menos jogos, e a reposição das aulas ficariam melhor para o ano letivo, não tendo um prejuízo pedagógico para os alunos.– Qual a importância que a diretoria do colégio Contemporâneo dá ao esporte?- O colégio sabe que o esporte é mais uma ferramenta para completar a formação do aluno. No esporte, o aluno e atleta aprendem a ser disciplinado, a ter e a praticar a ética, aplicada nas competições, aprende ainda a ser solidário, seja na equipe, no conforto do final de uma partida na derrota ou na vitória. O nosso principal objetivo é promover o intercâmbio entre as escolas de Natal, que se preparam para esses jogos escolares do RN. Eu principalmente que convivo com esses alunos a cada dia vejo o quanto eles amadurecem a cada afeto compartilhado pelos seus amigos.A competição é uma promoção do Governo do Estado por meio da Coordenadoria de Desporto (Codeps) da Secretaria Estadual de Educação. O campeonato envolveu atletas de categorias mirim, infantil e juvenil, no masculino e feminino.Os jogos duraram 11 dias, acabam amanhã (24) , e neste ano, a Codesp registrou um recorde no número de inscritos. Mais de 14 mil atletas, alunos de 417 escolas competem 33 modalidades esportivas em diversas categorias. Os Jerns hoje é considerado o maior campeonato estudantil do país, os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, que está em sua 38ª edição.Facex – 486CEI – 371Henrique Castriciano – 334Neves – 257Marista – 242Salesiano - 230Auxiliadora – 208