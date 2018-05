Fiscalização apreende bebidas sem nota fiscal Ação apreende bebidas nas proximidades de Parelhas, multa chega a mais de trinta e nove mil seiscentos e cinquanta reais.

Fiscais da 5ª Unidade Regional de Tributação (URT), situada em Caicó, apreenderam nesta sexta-feira (24), um caminhão carregado com bebidas alcoólicas sem nota fiscal nas proximidades da cidade de Parelhas.



O caminhão transportava 500 caixas de rum e mais mil pacotes com latas de aguardente. Segundo o motorista o caminhão, as bebidas eram provenientes do estado de Pernambuco e se destinava a uma pessoa no Rio Grande do Norte. O proprietário da mercadoria foi multado em mais de R$ 39 mil.



Segundo o subdiretor da 5ª Unidade Regional de Tributação, Welligton Leite, a Secretaria de Tributação está realizando operações itinerantes de fiscalização de caminhões. "Estamos parando caminhões suspeitos durante a madrugada", relata.