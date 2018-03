ABC rescinde contrato com Paulo César

O Departamento de Futebol do ABC comunicou na tarde desta terça-feira (7) que o zagueiro Paulo César não faz mais parte do elenco alvinegro para a disputa da sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O acerto da rescisão contratual do jogador foi feito esta tarde, após uma reunião do atleta com a diretoria abecedista.A opção pelo encerramento do contrato foi da direção do ABC, que preferiu arcar com o ônus da rescisão a ficar com um jogador de um alto custo para o clube, que não estava sendo aproveitado no esquema do treinador Artur Neto.Paulo César havia chegado ao alvinegro ainda com o Campeonato Estadual 2008 em andamento, inclusive, participou da conquista da competição, o 50º título da história do clube.

* Fonte: Site do ABC.