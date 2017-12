ABC 1 x 0 Paraná: tempo real Jogo marca estréia de Arthur Neto no comando do alvinegro. Já o tricolor paranista não vence fora de casa desde o mês de julho.

FIM DE JOGO



44 minutos - Depois de tanto sufoco, ABC vai segurando vitória importante na estréia de Arthur Neto.



41 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Demorou, mas chegou. Bosco subiu de cabeça aproveitando cruzamento na área. A bola bateu no travessão antes de cair dentro do gol de Mauro.



39 minutos - Boa oportunidade!! Fabiano Gadelha arrisca de fora da área e Mauro espalma para escanteio.



37 minutos - Quaaaase!!! Paraná chega em contra-ataque perigoso e por pouco não toma o gol. A bola passou na frente do gol de Ranieri sem que Éder tocasse nela.



34 minutos - Empate não agrada torcida, que vai ficando impaciente e reclama do time.



31 minutos - Arthur Neto resolve arriscar e põe Bosco no time.



26 minutos - De novo!! Ronaldo Capixaba completa outro cruzamento, mas a bola vai para fora.



24 minutos - Maaaauro!!! Luisinho Neto cobra falta no canto e o goleiro Mauro faz grande defesa.



19 minutos - Paraná chega sem perigo e o técnico Arthur Neto começa a mexer no ABC.



14 minutos - Luisinho Neto cobra fata com perigo, mas não marca o gol.



13 minutos - Cruzamento na área e Ronaldo Capixaba manda para o gol, mas a bola bate na rede pelo lado de fora.



11 minutos - ABC força boas jogadas no ataque, mas não consegue chegar com perigo ao gol.



6 minutos - Cobrança de falta perigosa, mas Ranieri faz a defesa com firmeza.



4 minutos - ABC tenta equilibrar as ações contra o Paraná no segundo tempo.



1 minuto - Paraná começa segundo tempo querendo o gol no início.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



42 minutos - Perigo mais uma vez!!!! Luizinho Neto dá um bolão pra Ivan, que faz boa jogada e bate forte para defesa de Mauro.



39 minutos - Uhhhhhhhh!!!! Ronaldo Capixaba não alcança bola cruzada na área por Fabiano Gadelha.



34 minutos - Partida movimentada, mas com poucos lances de perigo aos goleiros.



28 minutos - Quaaaase!!! Luizinho Neto cobra escanteio e o goleiro Mauro sai mal do gol. A bola sobra para Márcio Santos, que se atrapalha e não marca o gol para o alvinegro. A zaga do Paraná tira a bola em cima da linha.



24 minutos - ABC com mais domínio de jogo e Paraná insistindo nas bolas altas vão fazendo jogo equilibrado.



20 minutos - Paraná chega com Pituca, mas é desarmado pela zaga alvinegra.



17 minutos - Árbitro implica com torcedor do ABC que está com uma buzina atrás de um dos gols. Técnico Paulo Comelli reclama que não pode passar instruções.



12minutos - Uhhhhh!!! Outra vez Ivan. Dessa vez, ele recebeu pela direita e puxou para o meio. O atacante alvinegro bateu sem direção.



7 minutos - Uhhhhhhh!!! Dentro da pequena área, Ivan cabeceia bola com perigo, mas o árbitro marcou impedimento do atacante alvinegro.



3 minutos - Ivan cruza na área e a bola passa por Ronaldo Capixaba e Leandro Sena.



2 minutos - Jogo começa bom no Frasqueirão com os dois times tomando iniciativa.



ABC e Paraná se enfrentam no estádio Frasqueirão em jogo válido pela 26ª rodada da série B. O jogo marca a estréia de Arthur Neto no comando do alvinegro nesta competição.



Já o Paraná não vence fora de casa desde o mês de julho. O ABC perdeu suas duas últimas partidas no campeonato enquanto o tricolor paranista derrotou o Bahia por 3 a 0.