Festival do Minuto tem a cultura nordestina como tema

A edição de setembro do Festival do Minuto do Brasil tem como tema “Ser Nordestino”, que conta com patrocínio do Banco do Nordese.O tema propõe a discussão, por meio da produção de vídeos com no máximo um minuto de duração, das diferenças e singularidades de cada uma das culturas que habitam a região Nordeste.Ao lançar esse tema, o festival propõe um jogo entre o clichê que toda cultura carrega e as diferenças que podem contradizer ou confirmar esses clichês.O Festival do Minuto do Brasil foi criado em 1991 e inspirou a criação de festivais de vídeo semelhantes em mais de 50 países. Desde o segundo semestre de 2007, ele tornou-se permanente e online. O ciclo do festival deixou de ser anual e agora é mensal. A cada mês, novos temas são propostos e os melhores vídeos recebem prêmios em dinheiro.Para participar, basta inscrever-se gratuitamente até o dia 15 de novembro no site do Festival do Minuto ( www.festivaldominuto.com.br ) e fazer o upload de seu vídeo. Com o patrocínio do BNB, o Festival do Minuto oferecerá premiação em dinheiro, no valor total de seis mil reais, sendo R$ 3 mil para o melhor vídeo e outros três prêmios de mil reais.A cerimônia de premiação dos melhores vídeos do tema “Ser Nordestino” será realizada no Centro Cultural Banco do Nordeste-Fortaleza, no dia 4 de dezembro. Na semana de 2 a 7 de dezembro, acontecerão exibições da Mostra dos Melhores Minutos de 2008, em 30 centros culturais nordestinos.