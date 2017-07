Corinthians perde a segunda e vê o Avaí se aproximar CRB perde de novo e continua vendo ameaça do rebaixamento; América tem que torcer pelo ABC.

O Corinthians perdeu a segunda partida no Brasileiro e ainda se preocupa com a aproximação do do vice-líder Avaí que diminuiu a diferença entre ambos para apenas dois pontos. O alvinegro paulista para o Vila Nova,r 2 a 1, enquanto o clube catarinenese fez a lição de casa e bateu o Bragantino, por 3 a 1. A Ponte Preta confirma sua ascensão e voltou ao G-4, vencendo o Paraná de 3 a . Marília x ABC, às 20h30, é o jogo que fecha a 17ª rodada neste sábado (09).





Com o resultado, o Timão seguem em primeiro, com 35 pontos. Já os goianos, que não perdem há quatro jogos, voltam ao G4, em quarto, com 29.



Outros jogos

O CRB segue seriamente ameaçado pela queda. O time perdeu, em Maceió, para o Bahia, por 2 a 1. Já o Fortaleza se reabilitou ao derrotar o Barueri, por 2 a 1, na capital cearense.

Confira a 17ª rodada da Série B:



Sexta-feira

América-RN 1 x 1 São Caetano-SP

Juventude-RS 2 x 0 Brasiliense-DF

Gama-DF 2 x 0 Criciúma-SC

Santo André-SP 3 x 2 Ceará-CE



Sábado

CRB-AL 1 x 2 Bahia-BA

Vila Nova-GO 2 x 1 Corinthians-SP

Ponte Preta-SP 3 x 1 Paraná-PR

Fortaleza-CE 2 x 1 Barueri-SP

Avaí-SC 3 x 1 Bragantino-SP



20h30

Marília-SP x ABC-RN



Com informações do UOL Esporte