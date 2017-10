Micarla gastou mais de R$ 1,1 milhão nos últimos dois meses de campanha

Arquivo Nominuto.com Assim como nas pesquisas, Micarla lidera gastos e arrecadação, seguida de Fátima.

A candidata Micarla de Souza (PV) foi a que mais arrecadou recursos e a que mais gastou nos últimos dois meses da campanha para a Prefeitura de Natal. De acordo com a prestação de contas disponibilizada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a candidata do PV gastou o equivalente à R$ 1.106.181,92.Assim como nas pesquisas de intenção de voto, em segundo lugar no ranking das despesas aparece a candidata Fátima Bezerra (PT), com R$ 559.830,97 declarados. Nos dois casos, o destaque entre os gastos está por conta das produções de programas de rádio, televisão ou vídeo.Fátima destinou R$ 225 mil para esta finalidade, enquanto Micarla gastou R$ 205 mil com os programas. Contudo, na prestação de contas da candidata do PV aparece R$ 628.315,25 com despesas “diversas e a especificar”. Para gastar muito, as duas candidatas precisaram arrecadar muito.Micarla de Souza teve uma receita equivalente à R$ 1.062.270,00. Da quantia, R$ 951.015,00 veio de recursos do próprio partido e R$ 111.255,00 de doações. Enquanto isso, Fátima Bezerra arrecadou R$ 574 mil, sendo R$ 189 mil vindos de doações e R$ 385 mil de recursos do Partido dos Trabalhadores.Ainda de acordo com os dados do TSE, Wober Junior (PPS) é o terceiro candidato tanto em arrecadação quanto em despesas. Ele teve uma receita total de R$ 82 mil e gastou R$ 80.039,80. Desse montante, R$ 30 mil também foi destinado à produção de programas para rádio e televisão.Dos oito candidatos, apenas Miguel Mossoró não declarou sua arrecadação e suas despesas nesta segunda parcial do Tribunal Superior Eleitoral. Dário Barbosa (PSTU) declarou ter uma receita de R$ 10.352,00 e despesas de R$ 5.292,85. Joanilson de Paula Rêgo arrecadou R$ 6.045,00, nestes dois meses, e gastou a mesma quantia.Já Sandro Pimentel (PSol) apresentou uma receita de R$ 4.285,00 e despesas na ordem de R$ 3.628,77. Pedro Quithé (PSL) também declarou ter gastado a mesma quantia que arrecadou, ou seja, R$ 2 mil.