Inscrições para o DOC TV se encerram nesta sexta

Serão encerradas na próxima sexta-feira (11) as inscrições para o Concurso DOCTV IV no Rio Grande do Norte.No Estado, será selecionado apenas um projeto, cujo autor será premiado com um contrato de co-produção, no valor de R$ 110 mil, para realização do documentário. O documentário vencedor será exibido em horário nobre, em Rede Pública de Televisão.O Projeto DOCTV IV é uma promoção da Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura, da Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais – ABEPEC, da Fundação Padre Anchieta – TV Cultura, da Empresa Brasil de Comunicação – TV Brasil e da TV Universitária da UFRN.O DOCTV conta com apoio do Banco do Nordeste, nos nove estados da região. O aporte por estado é de R$ 30.000,00 para cada projeto selecionado.As inscrições estão sendo realizadas na TV Universitária, no prédio da Superintendência de Comunicação da UFRN, Campus Central. Informações na coordenação do DOCTV no RN através do telefone

(84) 3215-3243