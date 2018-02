Divino Amor: funcionamento volta ao normal hoje

Maiara Felipe Secretária afirma que funcionamento volta ao normal nesta quinta-feira (02).

Devido a uma mudança de geradores, a maternidade sofreu uma queda de energia e paralisou os partos por alguns dias. “O serviço de nutrição, ambulatório e vacina não pararam. Por precaução, não estávamos realizando cirurgia”, explicou a secretaria.De acordo com o tesoureiro do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (Cremern-RN), Júlio César foi recomendado a direção da maternidade a interrupação dos serviços por dois problemas: a queda de energia e a ausência de registro da unidade junto ao Conselho. “Pedimos que voltasse a funcionar quando estivesse tudo pronto”, disse.Elizabete afirma que não existe nenhum problema no registro da Divino Amor porque é o mesmo cadastro da maternidade antiga. “É apenas uma mudança de endereço. Essa funcionando plenamente a Sadi Mendes vai fechar”, salientou.A maternidade foi inaugurada no último 12.Foram investidos na maternidade R$ 5,7 milhões, de recursos próprios da prefeitura. Ela ainda contará com 78 leitos, que serão distribuídos em 30 clínicas obstétricas, 24 clinicas cirúrgicas, 10 UTIs neo-natal e seis maternas, dois de recuperação e seis de pré-parto.