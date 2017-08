Paulo Carvalho é outro brasileiro a uma vitória da medalha O mosca-ligeiro se juntou ao meio pesado Washington Luís

O mosca-ligeiro (- 48kg) do Brasil Paulo Carvalho se juntou ao meio-pesado (- 81kg) Washington Luís nas quartas-de-final da competição de boxe dos Jogos Olímpicos Pequim 2008 e também está a uma vitória da medalha de olímpica, já que não há disputa de terceiro lugar e os perdedores das duas semifinais dividem o bronze. O brasileiro derrotou Manyo Plange, da Gana, neste sábado, 16 de agosto, pelo placar de 21 a 12 no Ginásio dos Trabalhadores da capital da China.



Paulo só esteve à frente o tempo inteiro, só perdendo o segundo round, mas por uma diferença de apenas um ponto, menor do que os dois que abrira no round inicial. No terceiro, abriu uma diferença de sete pontos, que foi administrada e até ampliada no round final. Nas quartas, na quarta-feira, 20, ele enfrentará o cubano G Yampier Hernandez.



Assessoria de imprensa do COB