Cornélio Campina será enterrado no cemitério do Bom Pastor II

Maiara Felipe Cornélio Campina morreu de insuficiência respiratória nesta quarta-feira (13).

“Ele pediu que o corpo viesse para a sede e fizéssemos uma apresentação da dança”, justificou o presidente da Associação, Carlinhos Araújo , enquanto o grupo dançava a Araruna para os que foram dar o último adeus ao seu criador.Preocupado com os futuros problemas que a Associação pode enfrentar, visto que a figura de Cornélio abria muitas portas para o grupo, Carlinhos procura forças para superar a perda. “ O nome dele não se dissociava da dança (Araruna). Vai ser muito difícil daqui para frente”, salienta.Quem se apresentou durante o velório foi a neta do mestre, Paula Frassinete, 19 anos, que há nove dançava junto com o avô. “ Mesmo não sendo neta legítima dele – sua avó era casada com Cornélio – tínhamos muita coisa incomum. Vou sentir muito sua falta”, disse.Paula, assim como Carlinhos, também está apreensiva com o futuro do grupo. Na sua visão, as pessoas não se dedicam como antes. Como exemplo, ela citou os ensaios que eram realizados todas as quartas-feiras, e nos últimos dias estavam acontecendo apenas antes das apresentações.“Temos apoio apenas para as apresentações. A Fundação José Augusto estava fazendo projetos, mas era para o centenário dele”, são as palavras de Paula enfatizando a ausência patrocínio para a Associação.Apesar das possíveis dificuldades, Paula acredita que a morte do avô pode fazer com que ele seja mais valorizado. De acordo com a neta de Cornélio, o mestre era uma cultura viva, embora não fosse valorizado, mesmo passando metade da sua vida vivendo para dança.Cornélio Campina nasceu em Portalegre, no Rio Grande do Norte, em 1908. Vinte anos depois veio para Natal. Sua vida se confunde com o Grupo Folclórico Araruna, que ele fundou, a partir de uma quadrilha junina, no ano de 1949 no bairro das Rocas.Em 1956, foi criado oficialmente o Grupo Folclórico Araruna com o nome de Araruna Sociedade de Danças Antigas e Semi-Desaparecidas. O nome foi sugestão de Luís da Câmara Cascudo.A Araruna nasceu a partir das tradicionais danças aristocráticas de salão, de origem européia, da valorização dos costumes da vida palaciana. Entretanto, acabou misturando estilo de dança erudita com a popular de caráter folclórico.A dança é acompanhada de sanfona e vários outros instrumentos. Os dançarinos não cantam. Os cavalheiros usam casaca e cartola. As damas, longos vestidos de saia rodada.O nome Araruna vem de um pássaro preto originário do Pará, que ao cantar pula de galho em galho executando uma espécie de bailado.