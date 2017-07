Lenílson avança nos Jogos Olímpicos

No primeiro dia do torneio de atletismo do Jogos Olímpicos de Pequim, o potiguar Vicente Lenilson disputou a preliminar dos 100 m e obtive a qualificação para a segunda fase da prova. Outro brasileiro, José Carlos Moreira, o Codó, também avançou. O mesmo não aconteceu com Sandro Viana, que não se classificou e agora só voltará à pista do Ninho de Pássaro para a disputa dos 200 m e do 4x100 m.Lenilson disputou a série 1 dos 100 m e terminou em terceiro lugar, com 10.26. O vencedor da série foi o jamaicano Usain Bolt, recordista mundial da prova com 9.72, que marcou 10.20.Já Codó também terminou em terceiro lugar na série 5, com 10.29. O primeiro colocado foi Tyson Gay dos Estados Unidos, com 10.22. Sandro Viana competiu na série 8, queimou a primeira largada, largou mal na segunda e terminou em 6º lugar, com 10.60. O primeiro colocado foi o Derick Atkins, das Bahamas, com 10.28.Lucimara Silvestre, por sua vez, começou bem a disputa do heptatlo. Na primeira prova, os 100 m com barreiras, marcou 13.55. Na segunda, estabeleceu novo recorde pessoal no salto em altura, com 1,83 m.

* Fonte: CBAT.