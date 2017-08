No Brasil, Ortega abre reunião de procuradores do Mercosul com promessa de denunciar Maduro

Sérgio Lima/AFP Ex-procuradora chegou a Brasília nesta madrugada e garantiu que falará sobre Odebrecht, corrupção na Venezuela e sua própria situação no país caribenho.

Foragida de seu país, a ex-procuradora-geral venezuelana Luisa Ortega Díaz inaugurará nesta quarta-feira (23), em Brasília, uma cúpula de chefes de Ministérios Públicos de países do Mercosul com a promessa de denunciar vínculos do presidente chavista Nicolás Maduro com o esquema de corrupção da empreiteira brasileira Odebrecht.



A chegada da dissidente a Brasília foi precedida pelo anúncio de que Caracas tentará pedir sua prisão internacional via Interpol. Este é o mais recente capítulo da crise que isolou a Venezuela de seus sócios regionais, após a instalação de uma Assembleia Constituinte com poderes absolutos, considerada por muitos como uma ruptura da ordem democrática.



Ortega Díaz chegou sorridente à capital brasileira nesta madrugada, em meio a um forte esquema de segurança, e deixou claro qual é seu objetivo. "Sim, vou falar da Odebrecht, do caso de corrupção na Venezuela e da minha situação", disse. Ela afirma ter provas de supostos pagamentos ilegais da Odebrecht a integrantes do governo venezuelano, incluindo Maduro.



Horas antes, em Caracas, o presidente venezuelano falou sobre a ex-funcionária, apoiadora do ex-presidente Hugo Chávez, mas que rompeu com Maduro em março após denunciar uma ruptura da ordem constitucional no país caribenho.



"A Venezuela vai solicitar à Interpol um código vermelho a estas pessoas envolvidas em crimes graves", destacou Maduro em coletiva de imprensa.



A ex-procuradora de 59 anos saiu de Bogotá um dia depois que o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lhe ofereceu asilo. Rumo ao Brasil, ela fez escala no Panamá.



Ortega Díaz, de 59 anos, foi destituída no dia 5 de agosto. Chavista histórica, ela decidiu enfrentar Maduro, que a denunciou por supostamente estar envolvida em um esquema de corrupção. "Andas com a oligarquia colombiana, com os golpistas brasileiros. Diga-me com quem andas e te direi quem és", atacou o presidente venezuelano.



Sua chegada deixou o governo de Michel Temer em silêncio, e até a própria Procuradoria-Geral da República (PGR), que a convidou, preferiu não fazer declarações sobre o significado político da visita. Na reunião, ela se sentará junto a seu colega brasileiro, Rodrigo Janot.



Não se sabe se a Interpol aceitará o pedido de prisão anunciado por Maduro. Está previsto nos estatutos da polícia internacional que é "rigorosamente proibido intervir em questões ou assuntos de caráter político, militar, religioso ou racial".