Presidente do PT defende Dilma Rousseff para sucessão de Lula

Vlademir Alexndre Ricardo Berzoini disse que a ministra é a mais qualificada, mas ponderou que ainda não há definição.

No entendimento do presidente do PT, as eleições municipais podem fortalecer a base aliada ao presidente Lula, mas a discussão sobre sucessão deve começar efetivamente em 2009. Porém, Ricardo Berzoini entende que Dilma Rousseff é, no momento, a melhor alternativa.“Em termos técnicos, não tenho dúvidas que ela é a mais capacitada e o nome mais robusto para representar o partido na eleição. Mas ainda não há nomes postos para a eleição, e isso só será discutido mais adiante”, declarou.