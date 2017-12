Brasil fica com prata na maratona

Tito Sena faturou a medalha de prata na última prova do atletismo, nesta quarta, na Paraolimpíada de Pequim.Ele completou a prova da classe T46 (amputados) na segunda colocação, com o tempo de 2h30min49. A chegada do brasileiro no Ninho de Pássaro foi com folga, já que o terceiro colocado, o italiano Walter Endrizzi, cruzou a linha de chegada com a marca de 2h32min51.O vencedor e dono da medalha de ouro foi o mexicano Mario Santillan, que abriu 3min45s de vantagem sobre o brasileiro e chegou com o tempo de 2h27min04.A competição ainda contou com mais dois brasileiros. Ozivan Bonfim ficou com a 5ª colocação, com o tempo de 2h35min31. Já Moisés Neto foi o 9º e fechou a prova com 2h41min32.

Fonte:www.cpb.org.br